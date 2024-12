Viali presenta Reggiana-Modena: «La classifica è relativa, loro da playoff con il nuovo allenatore»

Alla vigilia del derby contro il Modena, l’allenatore della Reggiana, William Viali, ha parlato in conferenza stampa, soffermandosi anche sulla vittoria di Cremona ottenuta nella scorsa giornata:

«Eravamo convinti di essere in crescita anche prima di Cremona e la prestazione contro il Sassuolo ha fatto capire che con ritmo, intensità e coraggio si può fare la partita contro qualsiasi avversario. Sarebbe inaccettabile abbassare la tensione in questo momento perché ora arriva un derby in cui tutti sperano di passare una bella giornata. Ma è anche una gara che conta per la classifica. Abbiamo rispetto per il Modena, una squadra che ha una rosa importante e giocatori di grande qualità, ma pensiamo a noi stessi. Domani voglio vedere lo stesso coraggio visto contro la Cremonese perché è quello che ha fatto la differenza allo Zini. Il derby è una partita diversa dalle altre, che esula dalla classifica e dai momenti che stanno vivendo le due squadre. La classifica per entrambe finora è relativa, io mi focalizzo sulle gare con il nuovo allenatore e vedo che non hanno ancora perso e marciano al ritmo dei play off. I gialloblù hanno qualità, cambi, forza e sono bravi nei calci piazzati, possono fare male in tanti modi».