Pisa-Bari 2-0: Moreo e Piccinini portano il Pisa in vetta alla classifica. Gli highlights (VIDEO)

La 17ª giornata di Serie B si apre con un’importante vittoria del Pisa sul Bari per 2-0. Grazie alle reti di Moreo e Piccinini, la squadra di Filippo Inzaghi si porta momentaneamente in testa alla classifica, affiancando il Sassuolo a quota 37 punti. Per il Bari di Moreno Longo, invece, una sconfitta che lascia i pugliesi al quarto posto con 24 punti.

La partita minuto per minuto

Primo tempo equilibrato, ma il Pisa spreca troppo

La sfida è iniziata con qualche minuto di ritardo a causa di problemi tecnici in Sala Var, ma le due squadre non si sono fatte attendere sul campo. Fin dalle prime battute, il Pisa ha cercato di imporre il proprio ritmo, sfiorando più volte il vantaggio con Angori, protagonista di due occasioni clamorose: al 13′ si fa ipnotizzare da Radunovic, mentre al 33′ calcia incredibilmente fuori con la porta sguarnita. Nonostante un dominio territoriale, la prima frazione si chiude sullo 0-0.

Secondo tempo: il Pisa affonda il colpo

La ripresa si apre con il botto. Al 49′, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Moreo sblocca la gara con un colpo di tacco spettacolare che lascia di sasso Radunovic. L’1-0 accende ulteriormente il Pisa, che continua a premere sull’acceleratore nonostante il vantaggio. Al 68′ è Piccinini a chiudere i giochi con un gran tiro dal limite dell’area, firmando il definitivo 2-0.

Il Bari ha provato una timida reazione nel finale, con Oliveri che ha avuto l’opportunità di accorciare le distanze all’88’, ma il suo tiro termina fuori. I pugliesi, apparsi in difficoltà per buona parte del match, non sono riusciti a impensierire seriamente la retroguardia nerazzurra.

Alta tensione e gestione del risultato

La partita ha vissuto momenti di tensione, con un acceso faccia a faccia tra Maita e Calabresi al minuto 80, che è costato il cartellino giallo ad entrambi. Nonostante ciò, il Pisa ha mantenuto il controllo, gestendo il vantaggio fino al triplice fischio.

Le chiavi della vittoria

Il Pisa si conferma una squadra solida, soprattutto in casa, dove non perde dallo scorso febbraio. La prestazione corale dei toscani, unita alla capacità di sfruttare al meglio le palle inattive, ha fatto la differenza. Per il Bari, la serata si è rivelata complicata, con poche idee in fase offensiva e una difesa che non è riuscita a contenere gli uomini di Inzaghi nei momenti cruciali.

Con questa vittoria, il Pisa mette ulteriore pressione al Sassuolo nella corsa alla vetta, mentre per il Bari sarà fondamentale ripartire subito per non rischiare di perdere contatto con la zona playoff.