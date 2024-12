Corriere dello Sport: “Catanzaro mai ko a Palermo negli ultimi 37 anni. E Iemmello punta al bis”

Domani il Catanzaro farà visita al Palermo al “Renzo Barbera”, con l’obiettivo di bissare la vittoria ottenuta domenica contro il Brescia. Un successo che potrebbe cancellare l’assenza di vittorie esterne in questa stagione e dare continuità a una tradizione positiva che dura da 37 anni. L’ultima sconfitta dei calabresi contro i rosanero risale infatti al 13 aprile 1986, quando un gol di Pallanch decise la sfida in favore dei siciliani. Da allora, i calabresi sono rimasti imbattuti contro il Palermo, collezionando 4 vittorie e 5 pareggi, tra casa e trasferta, come riportato dal Corriere dello Sport.

Caserta punta sul gruppo

L’allenatore del Catanzaro, Fabio Caserta, ha guardato fin da subito alla sfida di domani come un banco di prova importante per la sua squadra. Dopo il successo sul Brescia, ha dichiarato: «Non sarà facile, ma credo nei miei ragazzi». E i numeri danno ragione al tecnico giallorosso: il Catanzaro è imbattuto da dieci gare, una striscia iniziata dopo la sconfitta interna contro la Cremonese del 20 settembre. In questo periodo, i calabresi hanno raccolto tre vittorie e sette pareggi, confermando un andamento solido, anche se non ancora brillante in trasferta.

Lontano dal “Ceravolo”, infatti, il Catanzaro ha ottenuto una sola sconfitta, lo scorso 28 agosto a Cesena, ma manca il successo esterno dallo scorso 12 aprile, quando si impose per 3-1 sul Modena al “Braglia”. Da allora, sono arrivati sette pareggi e tre sconfitte, una serie di dieci trasferte senza vittorie che il Corriere dello Sport evidenzia come una delle più lunghe in Italia, insieme a quelle di squadre come Roma, Triestina e Union Clodiense.

Iemmello guida il gruppo

Tra i protagonisti attesi al “Barbera” c’è Pietro Iemmello, leader tecnico e carismatico della squadra. Con i suoi compagni, il centravanti ha contribuito a una stagione caratterizzata da un’incredibile frequenza di pareggi: sono già 11 le “X” accumulate in campionato. Un dato che, come sottolinea Il Corriere dello Sport, è il più alto in Serie B e secondo solo alla Pro Patria in Italia, con 12 pareggi nel Girone A di Serie C. I tifosi giallorossi, tuttavia, sperano che la squadra non si avvicini al record storico di 26 pareggi stabilito dal Perugia nella stagione 1984/85.

Precedenti e obiettivi

Il Catanzaro, finora, non è riuscito a trovare continuità nei risultati, alternando vittorie e pareggi. Dopo i tre successi ottenuti in campionato, infatti, sono seguiti altrettanti 0-0, come accaduto a Cittadella e Pisa. Domani, al “Barbera”, mister Caserta cercherà di sfatare questo tabù e ottenere una doppia vittoria che manca ai giallorossi dalla scorsa stagione, quando riuscirono a inanellare tre successi consecutivi nel girone di ritorno. Il Catanzaro è chiamato a un’impresa in terra siciliana, per rilanciare le proprie ambizioni in campionato e mettere a segno quel blitz esterno che manca ormai da troppi mesi