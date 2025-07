Palermo, il ritiro prende il via a Châtillon: squadra al completo con capitan Brunori. Oggi il primo allenamento

È ufficialmente iniziato il ritiro estivo del Palermo. La squadra rosanero è arrivata nella giornata di oggi al Grand Hôtel Billia di Châtillon, sede del primo blocco della preparazione estiva. Ad accogliere i giocatori, il sole della Valle d’Aosta e un clima di entusiasmo che sa di ripartenza: presenti tutti gli elementi della rosa, compreso capitan Brunori, arrivato insieme a gran parte del gruppo che aveva già raggiunto la località nella serata di ieri.

Alle ore 17:00 è in programma il primo allenamento agli ordini di Filippo Inzaghi, chiamato a inaugurare sul campo una nuova stagione che si preannuncia ambiziosa. Il tecnico ex Reggina e Brescia inizierà così a plasmare la sua creatura, potendo contare sui primi innesti messi a disposizione dal nuovo direttore sportivo Carlo Osti e in attesa degli ultimi tasselli per completare l’organico.