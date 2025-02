Palermo: il programma settimanale del settore giovanile e femminile

Attraverso il proprio sito ufficiale, il Palermo ha reso noto il programma settimanale del settore giovanile e femminile:

PRIMA SQUADRA FEMMINILE

Serie C Femminile – Girone C, 20ª giornata

PALERMO WOMEN-VILLARICCA

Domenica 23 febbraio, ore 12.00 – Palermo, Sport Village Tommaso Natale

PRIMAVERA

Primavera 2 – Girone B, 20ª giornata

MONOPOLI-PALERMO

Sabato 22 febbraio, ore 14.30 – Gioia del Colle (BA), Campo Sportivo Martucci

UNDER 17 MASCHILE NAZIONALE

Sosta



UNDER 17 FEMMINILE

Campionato Interregionale Under 17 Femminile, 2ª giornata

NAPOLI FEMMINILE CALCIO-PALERMO

Domenica 23 febbraio, ore 11.00 – Afragola (NA), Centro Sportivo Polifunzionale Alpha Center

UNDER 16 MASCHILE NAZIONALE

Riposo



UNDER 15 MASCHILE NAZIONALE

Riposo



UNDER 15 MASCHILE REGIONALE

Campionato Elite Under 15 Regionale – Girone A, 21ª giornata

PALERMO-TEAM CALCIO

Giovedì 20 febbraio, ore 18.00 – Palermo, Sport Village Tommaso Natale

UNDER 14 MASCHILE

Campionato Under 14 Regionale Fase Provinciale – Girone C, 16ª giornata

PALERMO-FADA

Sabato 22 febbraio, ore 15.00 – Palermo, Sport Village Tommaso Natale



UNDER 12 FEMMINILE

Torneo Under 12 Femminile 2024/2025 – Girone C, 1ª giornata

PALERMO-FORTITUDO BAGHERIA-CUS PALERMO

Giovedì 20 febbraio, ore 15.00 – Palermo, CUS Palermo