Repubblica: “Il ritorno di Gomes e Gyasi. Due armi in più per Inzaghi”

L’attesa è finita. Come sottolinea Alessandro Geraci su Repubblica Palermo, il Palermo ritrova due pedine fondamentali in vista della partita contro la Sampdoria e, più in generale, per il prosieguo del campionato. Emmanuel Gyasi e Claudio Gomes hanno definitivamente messo alle spalle i problemi fisici che li hanno frenati nelle ultime settimane e tornano oggi a disposizione di Inzaghi, in un ambiente rinvigorito dalle vittorie contro Carrarese ed Empoli.

Tra test medici e report quotidiani, i progressi dei due appaiono concreti, ma difficilmente verranno impiegati dal primo minuto: il tecnico rosanero dovrebbe infatti ripartire dalla formazione che ha vinto le ultime due gare. Gomes ha già superato brillantemente la lussazione alla spalla rimediata contro il Pescara a inizio novembre e ha ottenuto 34 minuti importanti a Empoli, dove – ricorda Alessandro Geraci su Repubblica Palermo – non ha affatto sfigurato.

Per Gyasi, invece, restano cautele: l’esterno è fuori dal 14 ottobre per un infortunio al polpaccio accusato in preparazione. Gli step svolti in allenamento e le parole di Inzaghi («Ci sarà alla prossima») confermano un rientro ormai vicino al completo recupero. L’assenza del ghanese – evidenzia ancora Alessandro Geraci su Repubblica Palermo – è stata un colpo pesante per il Palermo, che ha dovuto rinunciare a uno dei giocatori più duttili e affidabili della rosa. Prima dello stop non aveva mai saltato una partita, totalizzando 449 minuti distribuiti in almeno 45′ per gara, portando imprevedibilità sulle fasce e soluzioni diverse nel gioco offensivo, pur senza ancora incidere in termini di gol e assist.

GOMES GARANZIA DI EQUILIBRIO

Gomes è ormai una certezza. Cresciuto a Palermo e unico giocatore arrivato direttamente dal Manchester City dopo l’ingresso del City Football Group, è il cuore del centrocampo rosanero: mediano di raccordo, transizione, copertura. Con 108 presenze in maglia rosanero e un rendimento costante, rappresenta una garanzia nei momenti cruciali della gara. Come ricorda Alessandro Geraci su Repubblica Palermo, in questa stagione ha già collezionato undici presenze con numeri solidi in passaggi e recuperi, sbloccandosi anche sul piano realizzativo nell’ultimo anno con reti contro Reggiana, Cremonese e Bari.

La sfida di domani richiederà grande flessibilità tattica: la Samp alterna possesso a ripartenze verticali, perciò avere un profilo come Gomes aumenta la protezione davanti alla difesa e migliora la fluidità del gioco.

GYASI ARMA IN PIÙ SUGLI ESTERNI

Gyasi aggiungerebbe invece velocità e pericolosità nell’uno contro uno sulle corsie laterali. Che entri dall’inizio o dalla panchina, il suo impatto può risultare decisivo per allargare il campo e creare superiorità.

Il Barbera attende, i tifosi anche. Lo staff prepara i piani, ma – conclude Alessandro Geraci su Repubblica Palermo – come sempre sarà il campo a dare la sentenza, sostenuto da un entusiasmo nuovamente acceso.