Repubblica Genova: “Palermo-Sampdoria, arriva il divieto per i tifosi blucerchiati”

La Sampdoria vuole spezzare l’incantesimo delle trasferte. Come evidenzia Lorenzo Mangini su Repubblica Genova, i blucerchiati non vincono fuori casa dal 20 ottobre 2024, giorno del pirotecnico 5-3 a Cesena. Da allora, nelle gare lontane dal Ferraris, sono arrivati al massimo pareggi, con un rendimento in netta difficoltà rispetto al recente passato. In questo campionato, la Samp è una delle cinque squadre ancora senza blitz esterni, insieme a Entella, Bari, Südtirol e Pescara.

L’obiettivo dichiarato per le prossime tre partite è raccogliere almeno quattro punti. Per riuscirci, sottolinea Lorenzo Mangini su Repubblica Genova, occorre subito interrompere la serie di sconfitte in trasferta, dopo i ko contro Venezia (0-3) e Spezia (0-1). La missione comincia domani sera alle 20.30 al Barbera. I numeri però pesano: la Sampdoria non vince da 21 gare esterne di regular season in Serie B (11 pareggi e 10 sconfitte), striscia-record negativa nella storia del club, comprese le sette trasferte di questa stagione (2 pari, 5 ko).

Per trovare un precedente simile bisogna tornare al 1978-79, quando i blucerchiati non centrarono alcun successo nelle prime sette gare fuori casa. La vittoria arrivò solo all’11ª trasferta, grazie a un “marziano” Alviero Chiorri, autore di una doppietta a Rimini. L’astinenza, allora, durava dal 23 aprile 1978. Una pagina storica che oggi ritorna come termine di paragone dell’attuale difficoltà.

SITUAZIONE A BOGIASCO: HAZARD E RIENTRI

A Bogliasco la squadra ha svolto la prima seduta a ranghi completi dopo due giorni di recupero fisico e mentale post-Carrarese. L’unica assenza è quella di Cherubini, per motivi familiari, ma il suo rientro è atteso oggi. Le attenzioni maggiori – riporta ancora Lorenzo Mangini su Repubblica Genova – riguardano Abildgaard: il danese sta procedendo senza intoppi nel proprio percorso di recupero, anche se appare ancora prudente nei contrasti. Le sensazioni portano verso una convocazione con possibile impiego nei minuti finali.

Sul piano tattico non sono previste grandi novità. Hadzikadunic tornerà dal primo minuto per contrastare fisicamente Pohjanpalo, affiancato da Venuti e Vulikic. Resta centrale il tema Ranocchia, considerato dall’analisi di Lorenzo Mangini su Repubblica Genova il giocatore più determinante del Palermo: lo staff sta studiando come limitarne l’impatto.

DIVIETO PER I TIFOSI LIGURI

In serata è arrivato anche il pronunciamento dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive: divieto di vendita dei biglietti ai residenti in Liguria. Oggi è attesa l’ordinanza del prefetto, che ufficializzerà le misure per l’ordine pubblico.

Una trasferta complessa, una striscia negativa pesante e un avversario in grande forma: la Sampdoria arriva a Palermo con l’obbligo di provarci, perché rompere il tabù è diventato ormai un imperativo.