Tuttosport: “Coda sfida Pohjanpalo”

La sfida di domani a Palermo è quasi un testa-coda per la Sampdoria, ma i blucerchiati – scrive Marco Bisacchi su Tuttosport – non hanno alcuna intenzione di recitare il ruolo di sparring partner. La classifica resta pesante, ma la squadra di Gregucci e Foti (squalificato dopo il rosso preso con la Carrarese) ha ritrovato uomini, energie e qualche certezza nelle ultime due settimane.

Il ritorno di Abildgaard, sulla via del pieno recupero a un mese e mezzo dall’infortunio alla spalla patito a Empoli, rappresenta un’arma preziosa tra difesa e centrocampo. Al suo fianco potrebbe agire ancora Henderson, reduce dal gol spettacolare dell’ultima giornata, accanto a un Conti che – sottolinea Marco Bisacchi su Tuttosport – è stato una delle note più positive dell’ultimo match. Anche Ricci potrebbe trovare più spazio: ad oggi, in attesa del mercato di gennaio, è forse l’unico vero play ordinatore in rosa.

In avanti la certezza è Massimo Coda, il bomber “all time” della Serie B, atteso alla sfida a distanza con Pohjanpalo. Nel possibile sistema a elastico tra 3-5-2 e 3-4-2-1, sarà ancora fondamentale l’apporto di Pafundi: talento puro, ancora da definire sul piano della concretezza, ma un lusso per una squadra impegnata nella lotta salvezza.

A Bogliasco ieri mancava Cherubini per un permesso familiare, ma l’esterno – riporta ancora Marco Bisacchi su Tuttosport – dovrebbe essere regolarmente in lista per partire verso la Sicilia. Una partita che la Samp giocherà contro tanti ex noti: da Bereszynski ad Augello fino al ds Carlo Osti. Una sfida che negli ultimi anni, tra campionato e quel playoff del 2024 vinto dal Palermo, è diventata quasi un “classico” carico di tensione tra le tifoserie.

Il Casms ha vietato la vendita dei biglietti ai residenti in Liguria, nonostante molti tifosi avessero già prenotato voli e hotel. Una decisione comunicata all’ultimo minuto, definita “al limite del grottesco” per tempistiche e modalità, che ha irritato non solo i sostenitori ma anche la stessa società blucerchiata.