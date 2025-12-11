Tuttosport: “Bari, svolta De Laurentiis: «Arriva un socio forte entro il 2026»”

Nel suo approfondimento per Tuttosport, Gianluca Scaduto fotografa un Bari scosso nella sua identità: il San Nicola vuoto, la tifoseria in piazza a protestare, la squadra risucchiata verso il fondo della classifica. In un clima così critico, era attesa una risposta della proprietà. E la risposta è arrivata durante la cena di Natale degli sponsor, dove Luigi De Laurentiis ha illustrato – come riportato da Scaduto su Tuttosport – il progetto della famiglia: trovare un socio estero forte, pronto a entrare nel capitale entro il 2026 per rilanciare il Bari verso la Serie A.

Trattative già avviate, spiegano fonti vicine al club, e la speranza di chiudere nei prossimi mesi. Il tutto sullo sfondo della scadenza legata alla multiproprietà: entro il 2028 i De Laurentiis dovranno cedere uno tra Napoli e Bari. E, come sottolinea Gianluca Scaduto sulle pagine di Tuttosport, la scelta sembra segnata: sarà la società pugliese, a meno che una promozione in A – oggi complicata – non costringa ad anticipare i tempi.

Nel frattempo, però, la priorità è spegnere l’incendio tecnico di questa stagione. Si valuta una doppia conduzione societaria per affiancare la presidenza nella gestione dell’emergenza. L’obiettivo immediato è risistemare una squadra in difficoltà, rimandando a tempi migliori l’ambizione di tornare ai vertici. Come ricorda Scaduto per Tuttosport, l’annata del Bari somiglia pericolosamente a quella di due stagioni fa: piena di rischi, chiusa ai playout.

Il 27 novembre il club ha esonerato Fabio Caserta, sostituendolo con Vincenzo Vivarini, reduce dal divorzio con il Pescara. Ma la svolta non è ancora arrivata: 5 gol incassati a Empoli all’esordio, il pari con la Juve Stabia, poi l’1-1 casalingo contro il Pescara ultimo in classifica, capace di andare in vantaggio e di giocare in dieci dal 31’. Maggiore ha evitato la sconfitta nel finale, ma la gara si è chiusa tra nervosismo ed espulsioni di Vivarini e Meroni.

Oggi il Bari è in zona playout e, secondo Gianluca Scaduto su Tuttosport, ciò che preoccupa di più è la fragilità mentale della squadra: fatica ad adattarsi a un campionato in cui serve pugnacità, spirito di battaglia e immediatezza. Virtù che serviranno tutte sabato a Bolzano, nel delicatissimo scontro diretto contro il Sudtirol, un vero spareggio salvezza.