In vista della sfida casalinga contro il Frosinone, l’allenatore del Palermo Alessio Dionisi interverrà in conferenza stampa giovedì 8 maggio alle ore 10:45 presso il Palermo CFA. Sarà l’occasione per fare il punto sul momento della squadra e sulle ultime indicazioni in vista della penultima giornata di campionato.

