Palermo Football Meeting, tra gli ospiti anche Michele Fioravanti

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 14, 2025

Nuovo ospite al Palermo Football Meeting: il 6 ottobre a La Braciera sarà presente anche Michele Fioravanti, agente che fa parte dell’entourage del capitano rosanero Matteo Brunori.

L’evento, dedicato agli appassionati di calcio e al confronto tra protagonisti del mondo sportivo, offrirà l’occasione per ascoltare esperienze e approfondimenti direttamente da figure di primo piano del panorama calcistico.

 

 

