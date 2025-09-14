Palermo Football Meeting, tra gli ospiti anche Michele Fioravanti
Nuovo ospite al Palermo Football Meeting: il 6 ottobre a La Braciera sarà presente anche Michele Fioravanti, agente che fa parte dell’entourage del capitano rosanero Matteo Brunori.
L’evento, dedicato agli appassionati di calcio e al confronto tra protagonisti del mondo sportivo, offrirà l’occasione per ascoltare esperienze e approfondimenti direttamente da figure di primo piano del panorama calcistico.
