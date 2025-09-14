Primavera, pari all’esordio per il Palermo a Crotone. Del Grosso: «Soddisfatto della prestazione»

Esordio con un punto per la Primavera del Palermo, che nella prima giornata del Campionato Primavera 2 ha pareggiato 1-1 in trasferta contro il Crotone.

La gara si è sbloccata al 13’, quando Nicolosi ha firmato il vantaggio rosanero con un preciso destro dal limite. Dopo un primo tempo gestito con ordine, nella ripresa i padroni di casa hanno alzato il ritmo trovando il pari al 76’ con Sinopoli, bravo a sfruttare una disattenzione in fase di possesso del Palermo.

Al termine della sfida, l’allenatore dei rosanero Cristiano Del Grosso ha commentato così la prestazione dei suoi:

«La squadra ha interpretato bene la partita. Nel primo tempo siamo rimasti compatti e abbiamo riaggredito l’avversario, trovando anche il gol del vantaggio. Nella ripresa il Crotone ha alzato l’intensità e ha raggiunto il pareggio in una situazione fortuita, dove avremmo potuto gestire meglio il possesso. Sono soddisfatto della prestazione dei ragazzi, tenendo in considerazione anche la componente emotiva visto l’esordio in campionato. Si tratta di un gruppo nuovo, c’è ancora molto lavoro da fare. Portiamo a casa questo punto e da domani penseremo al prossimo impegno».

Il Palermo torna dunque dalla Calabria con un pareggio e la consapevolezza di avere margini di crescita in vista delle prossime sfide stagionali.