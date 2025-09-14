Sudtirol-Palermo: le formazioni ufficiali
Queste le formazioni ufficiali della gara Sudtirol-Palermo, valevole per la 3ª giornata del Campionato Serie BKT 2025-2026, in programma alle ore 17.15.
SUDTIROL: 31 Adamonis, 5 Masiello, 8 Mallamo, 9 Pecorino, 18 Tronchin, 19 Pietrangeli, 21 Tait (C), 24 S. Davì, 28 Kofler, 33 Merkaj, 94 El Kaouakibi.
A disposizione: 1 Poluzzi, 62 Theiner, 3 Bordon, 4 Mancini, 6 Martini, 7 Zedadka, 11 Italeng, 17 Casiraghi, 23 F. Davì, 46 Brik, 79 Molina, 90 Odogwu.
Allenatore: Castori.
PALERMO: 66 Joronen, 3 Augello, 8 Segre (C), 10 Ranocchia, 11 Gyasi, 13 Bani, 20 Pohjanpalo, 21 Le Douaron, 27 Pierozzi, 29 Peda, 32 Ceccaroni.
A disposizione: 30 Avella, 63 Balaguss, 5 Palumbo, 6 Gomes, 9 Brunori, 14 Vasic, 17 Giovane, 23 Diakité, 28 Blin, 31 Corona, 72 Veroli.
Allenatore: Inzaghi.
Arbitro: La Penna Federico (Roma 1);
Primo assistente: Passeri Matteo (Gubbio);
Secondo assistente: Santarossa Davide (Pordenone);
Quarto ufficiale: Gianquinto Edoardo (Parma);
VAR: Doveri Daniele (Roma 1);
AVAR: Cosso Francesco (Reggio Calabria).