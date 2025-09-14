Sudtirol-Palermo, tifosi rosanero davanti all’hotel per sostenere la squadra

Nonostante il divieto di trasferta, il sostegno dei tifosi rosanero non è mancato. Un gruppo del tifo organizzato si è radunato sotto l’hotel che ospitava la squadra a Bolzano, intonando cori e incitando i giocatori poco prima della partenza verso lo stadio.

Il momento, ripreso e pubblicato da SportLive16, ha rappresentato un’iniezione di entusiasmo per il Palermo di Filippo Inzaghi, chiamato a dare il massimo sul campo anche per i suoi tifosi.