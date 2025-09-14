Serie B, Virtus Entella di misura sul Mantova: decide Tiritiello

La Virtus Entella inaugura con una vittoria il ritorno in campo dopo la sosta per le nazionali, superando il Mantova 1-0 al Comunale. A decidere la sfida è stato il gol di Tiritiello al 7’, bravo a svettare sugli sviluppi di una punizione e a battere Festa di testa.

Il Mantova ha reagito con decisione, colpendo un palo con Mancuso e sfiorando più volte il pari con Bonfanti, Radaelli e Galuppini, ma l’estremo difensore ligure Colombi ha risposto presente in tutte le occasioni.

Nella ripresa i biancocelesti hanno gestito il vantaggio cercando di ripartire in contropiede, andando vicini al raddoppio con Franzoni e Debenedetti. Nel finale brivido per l’Entella, con Majer vicino all’1-1 sugli sviluppi di un corner, ma il risultato non è più cambiato.

Tre punti preziosi per i liguri, che restano imbattuti in campionato, mentre il Mantova dovrà rimandare l’appuntamento con la prima vittoria esterna della stagione.