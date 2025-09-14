Serie A: l’Atalanta travolge il Lecce, l’Udinese espugna Pisa. I risultati finali

Si sono concluse le due partite del pomeriggio in Serie A, entrambe iniziate alle ore 15.

Atalanta-Lecce 4-1

L’Atalanta ha dominato il Lecce nella sfida di Bergamo, imponendosi 4-1. I padroni di casa hanno sbloccato il risultato al 37’ con Giorgio Scalvini di testa su calcio d’angolo. Nikola Krstovic e Charles De Ketelaere hanno poi allungato sul 3-0 e 4-0 approfittando di errori difensivi del Lecce. Nel finale, Konan Ndri ha trovato il gol della bandiera per gli ospiti, fissando il punteggio sul 4-1. La squadra di casa ha avuto diverse altre occasioni, ma il Lecce non è riuscito a reagire significativamente.

Pisa-Udinese 0-1

Vittoria di misura per l’Udinese a Pisa, decisa già al 14’ del primo tempo da Iker Bravo, che ha ribadito in rete un rimbalzo in area. Nonostante i tentativi del Pisa, in particolare con Matteo Tramoni e Stefano Moreo, la difesa friulana è rimasta solida e ha impedito il pareggio. L’Udinese ha gestito il vantaggio fino al triplice fischio, conquistando tre punti preziosi in trasferta.