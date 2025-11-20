Palermo FC, il progetto delle Scuole Calcio ufficiali si allarga: 18 società affiliate per la stagione 2025-2026

Il Palermo FC rinnova e rafforza il proprio impegno sul territorio con l’avvio della stagione sportiva 2025-2026, ampliando la rete delle Scuole Calcio Ufficiali e coinvolgendo nuove realtà nelle province siciliane. Un progetto che conferma la volontà del club rosanero di radicare sempre più la propria presenza nelle comunità locali e di promuovere le migliori pratiche sportive rivolte ai giovani.

Sono 18 le associazioni sportive affiliate per il nuovo anno, coordinate direttamente dal Settore Giovanile del Palermo FC. Una rete ampia e diversificata che comprende realtà di Palermo, Agrigento, Trapani, Messina, Ragusa, Caltanissetta e Monreale:

ASD Academy S. Sofia Licata (AG)

ASD Athena (AG)

ASD Castelvetrano Selinunte (TP)

ASD Città di Carini (PA)

ASD Città di Ravanusa (AG)

ASD Giovanile Collesano (PA)

ASD Lercara (PA)

ASD New Team 1992 (ME)

ASD Niscemi FC (CL)

ASD Polisportiva Real Sport Cefalù ETS (PA)

ASD Prato Verde (PA)

ASD Scuola Calcio Sangiovannese (AG)

ASD Sport Ispica Marco Monaco (RG)

ASD Valledolmo (PA)

ASD Vis Palermo (PA)

ASD Vivi Don Bosco (ME)

Città di Monreale ASD (PA)

SSD Ciakulli Calcio (PA)

L’obiettivo del progetto è chiaro: rafforzare la sinergia tra il Club e le realtà territoriali, incrementare la qualità dei percorsi formativi e promuovere modelli di Scuola Calcio d’eccellenza, capaci di far emergere giovani talenti e fornire loro un ambiente sano e strutturato.

I giovani tesserati delle società affiliate indosseranno l’abbigliamento ufficiale rosanero, contraddistinto dal logo “Scuola Ufficiale Palermo”, segno di appartenenza e riconoscimento. Il Palermo FC sosterrà le associazioni sportive attraverso incontri periodici, attività di monitoraggio e momenti di confronto tecnico, mettendo a disposizione staff e competenze del proprio Settore Giovanile per migliorare la qualità dei programmi e la crescita dei giovani atleti.

Con questo ampliamento, il club rosanero consolida la sua presenza in Sicilia e riafferma la centralità dell’investimento sui giovani come base del proprio progetto sportivo.