Serie B, torna il Pallone Rosso: la Lega rinnova l’impegno contro la violenza sulle donne con la campagna «B4LOVE»

La Lega Serie B rinnova il proprio impegno nella battaglia culturale contro la violenza di genere in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che si celebra il 25 novembre. In tutti gli stadi della 13ª giornata di Serie BKT farà il suo ritorno l’iconico Pallone Rosso, simbolo della campagna ideata in collaborazione con Kappa®, per promuovere rispetto, protezione e tutela dei diritti delle donne.

La nuova edizione del progetto è accompagnata dal payoff «B4LOVE», un messaggio che richiama la necessità di costruire relazioni fondate su consapevolezza e responsabilità. La Lega ha predisposto un ampio programma di attivazioni volto a coinvolgere squadre, tifoserie e comunità sportive.

Bedin: «Il Pallone Rosso è un impegno concreto, non un semplice simbolo»

Il Presidente della Lega Serie B, Paolo Bedin, ha sottolineato la centralità del progetto:

«Il Pallone Rosso rappresenta per noi molto più di un emblema: è un impegno concreto che ogni anno la Lega rinnova per promuovere consapevolezza, sensibilizzazione e responsabilità. Con il linguaggio universale del calcio vogliamo diffondere un messaggio chiaro contro ogni forma di violenza di genere. La forza dello sport sta nella capacità di unire ed educare» ha dichiarato Bedin.

«Quest’anno – ha aggiunto – la campagna è stata arricchita da iniziative negli stadi e dallo slogan “B4LOVE”, che richiama il sentimento che deve accompagnare le relazioni del quotidiano».

Il video ufficiale con le parole di Merini, Murgia e Ravera

Al centro della campagna c’è anche il video ufficiale, che si apre con la frase di Alda Merini:

«Siamo state amate e odiate, adorate e rinnegate, baciate e uccise, solo perché donne».

Il contenuto include anche testi di Michela Murgia e Lidia Ravera, accompagnato da una composizione grafica che scandisce i nomi delle donne vittime di femminicidio nel 2024.

Il video sarà trasmesso nei prepartita su DAZN, Amazon Prime Video e OneFootball TV, oltre che sui maxischermi degli stadi.

Attivazioni negli stadi: patch, led, fasce e consegna simbolica

Durante la 13ª giornata:

tutte le squadre scenderanno in campo con una patch “B4LOVE” sulla maglia;

a centrocampo saranno presenti pannelli dedicati;

le fasce da capitano saranno personalizzate per l’occasione;

un messaggio audio sarà diffuso prima del fischio d’inizio;

una rappresentante femminile per ogni club riceverà simbolicamente un Pallone Rosso.

Il giorno precedente, al Social Football Summit di Torino, la Lega ha consegnato il Pallone Rosso a figure femminili di rilievo del panorama sportivo.

Un’iniziativa speciale per Spezia-Sampdoria

Per la gara del 30 novembre, Spezia-Sampdoria, Kappa® ha previsto una grande installazione floreale realizzata da Ballondflor, azienda women-driven di Los Angeles specializzata in opere artistiche.

Con il Pallone Rosso e la campagna «B4LOVE», la Lega Serie B ribadisce la volontà di utilizzare il calcio come motore di cambiamento positivo, promuovendo cultura, inclusione ed educazione attraverso un messaggio che va oltre il campo e parla all’intera società.