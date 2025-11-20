Carrarese-Reggiana, Calabro: «Sosta utile, ora vogliamo sfatare un tabù che dura da vent’anni»

Archiviata la pausa per gli impegni delle Nazionali, la Serie B riparte con il match tra Carrarese e Reggiana, valido per la 13ª giornata del campionato cadetto. La sfida è in programma sabato 22 novembre alle ore 15:00 allo stadio Dei Marmi – Quattro Olimpionici Azzurri di Carrara.

Calabro: «Settimana intensa, la sosta ci è servita»

Nel consueto appuntamento della vigilia, l’allenatore della Carrarese, Antonio Calabro, ha tracciato il bilancio del lavoro svolto durante la sosta:

«Sono soddisfatto del lavoro svolto, abbiamo spinto molto con due sedute al giorno e un test amichevole per mettere benzina nelle gambe dei ragazzi» riportano i canali ufficiali del club.

Il tecnico ha sottolineato come questa pausa sia stata preziosa anche per correggere alcune lacune evidenziate nelle ultime uscite:

«Ci è servita a rimarcare aspetti e situazioni di gioco nelle quali avevamo mostrato delle carenze, difficili da affrontare durante la settimana tipo viste le tempistiche serrate».

«Reggiana squadra esperta: massima attenzione alle transizioni»

Guardando al match contro gli emiliani, Calabro ha evidenziato il valore dell’avversario:

«La Reggiana è una squadra che, dall’arrivo di mister Dionigi, ha mostrato equilibrio e individualità importanti, oltre a una grande esperienza diffusa nel gruppo».

Il tecnico ha parlato anche della chiave tattica della sfida:

«Sarà importante leggere in anticipo le loro transizioni offensive e le ripartenze. Sono molto efficaci in fase di riaggressione e nelle verticalizzazioni: servirà massima concentrazione».

Calabro ha poi ricordato un dato che pesa sulla storia recente del confronto:

«Ho letto che la Carrarese non batte la Reggiana ai “Dei Marmi” da più di vent’anni. Sabato sarebbe importante interrompere questo record negativo e continuare a muovere la classifica».

«La Serie B è imprevedibile: equilibrio e crescita generale»

Il tecnico invita comunque alla prudenza:

«Questo campionato impone equilibrio nei giudizi. La forza e l’imprevedibilità di tutte le venti squadre rendono ogni risultato incerto».

Calabro ha anche riconosciuto l’evoluzione del torneo:

«Quest’anno noto una crescita generale nel gioco e una qualità maggiore rispetto a quanto si pensi. Credo che la Serie B sia diventata uno dei campionati più interessanti a livello europeo».

Infortunati: recuperano Abiuso e Imperiale, out Ruggeri

Capitolo infermeria: Abiuso e Imperiale sono prossimi al rientro e potrebbero essere disponibili già per la gara di sabato. Restano invece dubbi su Hasa:

«La situazione è più complessa, sta recuperando ma valuteremo se rischiarlo».

Sicura, invece, l’assenza di Ruggeri:

«È indisponibile, ma la squadra sta bene e non ci sono altre defezioni».