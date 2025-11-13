Palermo, si riparte verso Chiavari: Inzaghi recupera pezzi e punta l’Entella

Nel Giornale di Sicilia, Salvatore Orifici racconta la ripresa degli allenamenti del Palermo, tornato al lavoro dopo i tre giorni di riposo concessi da Filippo Inzaghi in seguito al ko di Castellammare di Stabia. Una pausa programmata per permettere al gruppo di staccare la spina, ricaricare le energie e presentarsi al meglio al nuovo ciclo di gare che peserà molto sulla classifica finale.

Come sottolinea Orifici sul Giornale di Sicilia, Brunori e compagni si sono ritrovati al centro sportivo di Torretta per avviare la preparazione in vista della trasferta di Chiavari, dove sabato 22 alle ore 15 affronteranno la Virtus Entella alla ripresa del campionato.

La seduta si è svolta con il gruppo quasi al completo, eccezion fatta per i nazionali Pohjanpalo e Bereszynski, e per i giocatori ancora alle prese con i rispettivi infortuni. È rientrato invece Jesse Joronen, che aveva lasciato il ritiro della Finlandia a causa di un fastidio accusato già nella gara contro la Juve Stabia. Come evidenziato da Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, il problema non è serio e il portiere finlandese proseguirà a Torretta il percorso di recupero, con Inzaghi fiducioso di riaverlo per la gara contro l’Entella.

Restano ai box Bani, Gyasi e Gomes, impegnati nei rispettivi programmi individuali. Per il difensore, uscito all’intervallo al Menti per precauzione viste le recenti noie muscolari, la sosta rappresenta un’opportunità preziosa per recuperare pienamente e tornare al centro della linea difensiva.

Più incerte le condizioni di Gyasi, che sta accelerando il recupero: secondo quanto riportato da Orifici sul Giornale di Sicilia, la settimana precedente alla partita potrebbe essere quella decisiva per il suo ritorno in gruppo. Non è ancora certa la sua disponibilità per Chiavari, ma l’ottimismo cresce.

Fiducia anche per Gomes, alle prese con il problema alla spalla rimediato nei primi minuti della gara contro il Pescara. Il recupero del francese è particolarmente importante, considerando che alla ripresa mancherà Ranocchia, squalificato.