Giornale di Sicilia: “Palermo-Empoli, si punta al pienone: Barbera verso quota 30 mila”

Il Palermo guarda alla sfida di sabato contro l’Empoli con un obiettivo chiaro: riempire ancora una volta il Renzo Barbera. L’attesa è per un nuovo pienone, con la possibilità concreta di superare quota 30 mila spettatori, traguardo che sarebbe il settimo stagionale. Come riporta Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, l’entusiasmo della piazza continua a crescere attorno alla squadra di Inzaghi.

Sul fronte sportivo, arrivano segnali incoraggianti dall’infermeria. Oltre a Magnani, anche Veroli spera di tornare a disposizione: il difensore, fermatosi alla vigilia della trasferta di Modena per un problema muscolare, punta al rientro proprio contro l’Empoli. Una possibile opzione in più per il tecnico rosanero, come sottolinea Alessandro Arena sulle colonne del Giornale di Sicilia.

La squadra ha ripreso ad allenarsi a Torretta dopo due giorni di riposo. Le sedute sono state guidate dal vice Maurizio D’Angelo, vista l’assenza di Inzaghi, impegnato a Coverciano per la cerimonia della Panchina d’Oro, vinta in Serie B da Stroppa. Un’assenza programmata che non ha modificato il programma di lavoro in vista del match del weekend, evidenzia Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia.

Intanto continua la corsa ai biglietti. L’ultimo aggiornamento, relativo alla giornata di sabato, parla di 20.278 presenze già assicurate, a quattro giorni e mezzo dal fischio d’inizio. Un dato destinato a crescere, anche perché le premesse sono positive: la Curva Nord è già esaurita e restano pochi posti disponibili negli altri settori. Numeri che confermano ancora una volta il legame profondo tra la squadra e il suo pubblico, come sottolinea Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia.