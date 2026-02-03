Giornale di Sicilia: “Palermo, assalto alla Serie A: Johnsen e Rui Modesto completano il mercato”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 3, 2026
Udinese vs Genoa 08-12-2025 09 © Foto Petrussi

Il Palermo chiude il mercato invernale centrando tutti gli obiettivi fissati alla vigilia della sessione e consegnando a Inzaghi una rosa più profonda e funzionale alle ambizioni di vertice. Nell’ultimo giorno utile, il club di viale del Fante ha ufficializzato due nuovi innesti: Dennis Johnsen e Rui Modesto, operazioni diverse per tempistiche e formule, ma unite da una chiara linea strategica. Come ricostruisce Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, a completare il quadro è arrivato anche il rientro di Magnani dal prestito alla Reggiana, ultimo tassello per rafforzare il reparto difensivo.

La giornata decisiva si è sviluppata tra attese, incastri e documenti. L’ufficialità di Johnsen è arrivata nel tardo pomeriggio, intorno alle 17, mentre quella di Rui Modesto è stata depositata praticamente sul gong, a pochi istanti dalla chiusura della sessione. Una corsa contro il tempo che, come sottolinea Massimiliano Radicini sulle colonne del Giornale di Sicilia, si è chiusa con il segno più per il Palermo, bravo a muoversi con lucidità senza farsi condizionare dalla frenesia dell’ultimo giorno.

Johnsen arriva in rosanero a titolo definitivo per una cifra complessiva vicina ai 3,5 milioni di euro, bonus inclusi, firmando un contratto di tre anni e mezzo. Un’operazione rilevante sia dal punto di vista economico che tecnico, portata avanti con pazienza dal direttore sportivo Osti, che aveva impostato la trattativa già nelle prime settimane di mercato, lavorando in parallelo anche alla pista Tramoni. Alla fine, per le dinamiche note, la scelta è ricaduta sul norvegese, profilo considerato un vero colpo per la categoria, come evidenzia ancora Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia.

Il curriculum di Johnsen parla chiaro: diverse stagioni tra Serie B e Serie A con le maglie di Venezia e Cremonese, due promozioni conquistate e una continuità di rendimento che lo rendono una garanzia. In rosanero ritrova volti noti come Joronen e soprattutto Pohjanpalo, con il quale aveva costruito un’intesa importante ai tempi dell’esperienza in laguna. In questa stagione, con la Cremonese, Johnsen ha collezionato presenze e gol, mostrando rapidità nello stretto, grande abilità nel dribbling e capacità di muoversi tra le linee, caratteristiche che aumentano imprevedibilità e soluzioni offensive per Inzaghi.

Più complessa, invece, la genesi dell’operazione Rui Modesto, che ha richiesto tempi più lunghi soprattutto per le visite mediche. L’esterno destro portoghese naturalizzato angolano arriva dall’Udinese in prestito con diritto di riscatto, che diventerà obbligo al verificarsi di determinate condizioni legate a presenze e promozione in Serie A. In uscita, il Palermo ha registrato il prestito di Diakitè alla Juve Stabia, scelta che ha consentito di liberare uno slot over. Il bilancio complessivo del mercato rosanero, come conclude Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, è positivo: profili individuati, rosa rinforzata e premesse giuste. Ora, come sempre, il giudizio definitivo passerà dal campo.

