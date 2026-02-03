Tuttosport: “Palermo e Sampdoria protagoniste di giornata. Ultimi colpi della B”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 3, 2026
Il botto finale del mercato di Serie B lo piazza la Sampdoria. Al fotofinish il club blucerchiato ottiene dal Sassuolo Nicholas Pierini, attaccante classe 1997, in prestito con opzione di riscatto e contratto fino al 2029. Un colpo di spessore, considerando il curriculum del giocatore: 166 presenze in Serie B con 29 gol e 13 assist, oltre a 13 apparizioni nell’ultima stagione di Serie A. Come racconta Gianluca Scaduto su Tuttosport, l’operazione completa un reparto offensivo già rinforzato.

Non solo Pierini. Sempre in casa Samp arriva anche Edoardo Soleri, in prestito dallo Spezia con diritto di riscatto e contratto fino al 2028. Un doppio innesto che alza ulteriormente il livello dell’attacco blucerchiato, come sottolinea Gianluca Scaduto sulle colonne di Tuttosport, rendendo la Samp una delle squadre più attrezzate del campionato.

Tra le protagoniste dell’ultimo giorno anche il Palermo, che ufficializza l’arrivo dalla Cremonese del trequartista norvegese Dennis Johnsen, classe 1997, e dall’Udinese del terzino destro Rui Modesto, angolano-portoghese di 26 anni. Modesto arriva in prestito con obbligo di riscatto legato alla promozione in Serie A e al numero di presenze. In uscita, il club rosanero cede in prestito alla Juve Stabia il difensore Salim Diakitè, come ricostruisce Gianluca Scaduto su Tuttosport.

Movimenti importanti anche per le altre squadre. Il Modena accoglie in prestito dal Napoli l’attaccante Giuseppe Ambrosino e dall’Monopoli l’esterno Antonio Imputato. Lo Spezia prende in prestito dal Sassuolo la punta danese Laurs Skjellerup, mentre alla Juve Stabia, oltre a Diakitè, arriva dal Venezia la giovane punta Alvin Okoro. Il Cesena si rinforza con Gaetano Castrovilli dal Bari e con l’attaccante Alberto Cerri dal Como.

L’Avellino punta su Luca Pandolfi, mentre la Reggiana inserisce il difensore Mateus Lusuardi dal Pisa e la punta Tommaso Fumagalli, di proprietà del Como. Al Bari arrivano Cas Odenthal, Valerio Mantovani e Federico Artioli, mentre il Pescara è tra i club più attivi: presi Acampora, Flavio Russo, Cagnano, Fanne e Altare. Completano il quadro gli innesti di Mantova, Entella, Sudtirol e Carrarese, in una giornata che, come conclude Gianluca Scaduto su Tuttosport, ha ridisegnato in profondità gli equilibri della Serie B.

