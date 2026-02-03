Stroppa, Panchina d’Oro e Venezia capolista: «Ora siamo la squadra da battere»

Per qualche ora torna idealmente grigiorosso Giovanni Stroppa, premiato a Coverciano con la Panchina d’Oro della Serie B 2024-25, riconoscimento arrivato dopo la vittoria dei playoff e la promozione in Serie A con la Cremonese. Un successo che l’allenatore ha voluto condividere pubblicamente. «È un premio da condividere – ha dichiarato – ringrazio il cavalier Arvedi, tutta la Cremonese, il direttore sportivo Giacchetta, i giocatori che hanno fatto la differenza, il mio staff e i colleghi che mi hanno votato», come riportato da Tuttosport.

Archiviata la celebrazione, Stroppa torna immediatamente a concentrarsi sul presente e sulla nuova sfida che lo vede alla guida del Venezia capolista. L’obiettivo è chiaro: fare ancora meglio. «È un campionato come sempre molto difficile – ha spiegato – in cui si può vincere e perdere contro chiunque». Un equilibrio che rende la Serie B imprevedibile e combattuta, sottolinea Tuttosport, soprattutto nella parte alta della classifica.

Secondo Stroppa, la chiave per restare davanti è la continuità. «Ci sono squadre allestite per vincere – ha aggiunto – e la continuità diventa fondamentale. In questo senso il Venezia sta crescendo molto». Un percorso che ha rafforzato anche il legame con l’ambiente. «Con i tifosi si è creato qualcosa di unico e ora dovremo essere noi a mantenerlo», ha detto l’allenatore, come evidenzia ancora Tuttosport.

Il ruolo di capolista cambia anche la percezione esterna. «Adesso siamo realmente la squadra da battere. Prima lo eravamo sulla carta, ora lo siamo nei fatti», ha ammesso Stroppa, consapevole delle difficoltà che attendono il Venezia. Il tecnico ha poi citato le rivali dirette: «Poco fa parlavo con Pippo Inzaghi, che ha uno squadrone, come Bianco con il Monza e Alvini con il Modena. È difficile, ma siamo lì». Parole che, come conclude Tuttosport, fotografano un campionato apertissimo e una lotta promozione destinata a durare fino all’ultimo.