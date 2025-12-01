Corriere dello Sport: “Palermo si riscopre imbattibile. Ma sarà Dionisi la prova verità”

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 1, 2025

A quale Palermo bisogna credere davvero? È la domanda che si pone Paolo Vannini sul Corriere dello Sport: alla squadra travolgente che nelle ultime due uscite al Barbera ha realizzato dieci gol, o a quella opaca e fragile vista nelle recenti trasferte, capace di raccogliere un solo punto e infinite critiche?

Lo stesso Inzaghi — come ricorda Paolo Vannini del Corriere dello Sport — ha voluto provocare l’ambiente dopo la roboante vittoria contro la Carrarese, dichiarandosi persino “arrabbiato” perché il Palermo non riesce a esprimere la propria qualità con continuità. Il banco di prova arriva subito: domenica a Empoli, in una sfida intrigante non soltanto per la presenza dell’ex Dionisi, ma anche perché entrambe le squadre arrivano da un clamoroso 5-0.

Il tema del vantaggio

L’analisi di Paolo Vannini sul Corriere dello Sport mette in evidenza un aspetto chiave: il Palermo cambia volto quando segna per primo. Ogni volta che è passato in vantaggio — eccetto la rimonta subìta dal Modena per via di un’autorete — ha sempre vinto. Inzaghi insiste sulla consapevolezza: la convinzione di essere sulla strada giusta anche dopo gli inciampi, la personalità necessaria per reggere le pressioni e sfruttare al meglio i propri mezzi.

È l’episodio iniziale a liberare le potenzialità dei rosanero. Nei primi 20 minuti contro la Carrarese si percepiva ancora la tensione di un periodo complicato; trovato il gol, la squadra si è sciolta e ha prodotto azioni di grande qualità. È riemersa anche quella verticalità tanto richiesta da Inzaghi: lo testimoniano la prima rete, costruita con tre tocchi di prima, e la terza, partita addirittura dalla trequarti difensiva.

Leader e responsabilità

Come ricorda Paolo Vannini del Corriere dello Sport, Inzaghi ha chiamato a raccolta i giocatori più esperti, arrivati in estate proprio per dare alla squadra il salto di qualità:
– Bani, nominato capitano anche in presenza di Segre (perderà la fascia solo quando Brunori tornerà titolare);
– Palumbo, capace di trasformare la semplice intensità in tecnica e occasioni concrete, e coinvolto in tutte e tre le prime reti contro la Carrarese;
– Pohjanpalo, che se servito nel modo giusto diventa una furia, come confermano i suoi numeri.

La sfida di Empoli diventa così un confronto decisivo per capire quale Palermo sia reale: quello esplosivo del Barbera o quello smarrito visto lontano da casa. Una risposta che, come sottolinea Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, può indirizzare il futuro della stagione.

Ultimissime

Via libera ai fondi per il Barbera

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 1, 2025

Corriere dello Sport: “Cesena, respinti gli assalti estivi del Palermo. Klinsmann è il nuovo simbolo”

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 1, 2025

Palermo, doppia vittoria storica: due 5-0 consecutivi dopo 88 anni

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 1, 2025

Corriere dello Sport: “Palermo si riscopre imbattibile. Ma sarà Dionisi la prova verità”

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 1, 2025

Pohjanpalo, il Palermo si gode il suo fenomeno: tripletta, assist e primato in Serie B

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 1, 2025