Palermo, doppia vittoria storica: due 5-0 consecutivi dopo 88 anni

Come sottolinea Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, la cinquina rifilata alla Carrarese non rappresenta soltanto un successo rotondo, ma un evento statistico rarissimo per il Palermo. Per la prima volta in stagione, infatti, la squadra di Inzaghi ha centrato due vittorie interne consecutive — traguardo che finora il tecnico non aveva ancora raggiunto — e lo ha fatto con un punteggio che appartiene più alla storia che all’attualità.

Secondo quanto riportato da Paolo Vannini del Corriere dello Sport, per trovare due successi consecutivi con un margine identico e così ampio bisogna tornare indietro addirittura di 88 anni: era il 1937 quando il Palermo, sempre in Serie B, travolse prima la Pro Vercelli per 6-0 e poi il Catanzaro per 5-0.

Episodi simili non mancano nella storia recente, ricorda ancora Paolo Vannini sul Corriere dello Sport:

– nel 2022, in Serie C, con il 5-2 al Taranto e il 4-0 al Picerno;

– nel 2009, in Serie A, con il 4-1 al Bologna e il 5-1 al Cagliari.

Ma due 5-0 consecutivi, precisa Vannini, non si erano mai visti.

Dopo giornate di lavoro intenso, Inzaghi ha scelto di concedere alla squadra un giorno di riposo extra, anche in vista della prossima gara che si giocherà di domenica. La ripresa degli allenamenti è fissata per domani, come riportato da Paolo Vannini del Corriere dello Sport.

Una pausa meritata dopo una settimana che ha riportato il Barbera indietro nel tempo e il Palermo dentro una statistica che profuma di storia.