Corriere dello Sport: “Palermo, effetto Barbera: caccia alla cinquina e record nel mirino”

Il Barbera come dodicesimo uomo e come leva per spingere il Palermo oltre i propri limiti. È su questo fattore che la squadra di Inzaghi fa affidamento per provare a battere record e sfatare tabù che resistono da anni. Oggi i rosanero vanno a caccia della quinta vittoria consecutiva tra le mura amiche, un traguardo che nel passato recente è sfuggito anche a squadre di vertice, come ricorda Antonio La Rosa sulle colonne del Corriere dello Sport.

Costruire una “cinquina” casalinga non è mai stato semplice nemmeno per i Palermo più ambiziosi. L’ultimo a riuscirci è stato Eugenio Corini, che nel 2024 mise insieme cinque successi interni consecutivi. Ora Inzaghi prova a ripercorrere quella strada, con un obiettivo doppio: oltre alla quinta vittoria, c’è anche la possibilità di centrare il quinto clean sheet interno di fila, ulteriore conferma della solidità mostrata al Barbera, come sottolinea ancora Antonio La Rosa del Corriere dello Sport.

I numeri del pubblico rafforzano il clima da grande occasione. Sono già 24.345 i titoli emessi per la sfida odierna e la sensazione è che sugli spalti si possa superare quota 25 mila spettatori. Un dato che certifica l’entusiasmo crescente attorno alla squadra e il peso specifico del fattore casa, elemento più volte determinante nel cammino stagionale del Palermo, come evidenziato da Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport.

Lo sguardo, però, resta allargato anche al mercato. In questi giorni il club spingerà per individuare un rinforzo offensivo: appare in salita la pista che conduce a Matteo Tramoni, mentre risulta più percorribile l’operazione legata a Nicholas Pierini del Sassuolo. Nel frattempo, Palermo può comunque festeggiare un primato, seppur in un’altra categoria. L’Athletic Club, battendo ieri la Sancataldese per 2-1 con gol di Crivello, ha conquistato il primo posto solitario nel girone I di Serie D. Un successo che arricchisce ulteriormente il fine settimana calcistico cittadino, come riportato ancora da Antonio La Rosa sulle pagine del Corriere dello Sport.