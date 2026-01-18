Bari, panchina a rischio: Vivarini verso l’addio. Idea Pagliuca per la salvezza

Il Bari va verso un possibile cambio in panchina. Vincenzo Vivarini è sempre più vicino all’addio e, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, noto esperto di calciomercato, il club biancorosso starebbe valutando Guido Pagliuca come principale candidato alla successione.

La situazione di classifica preoccupa: il Bari è attualmente diciannovesimo in Serie B con 17 punti in 20 partite, pienamente invischiato nella zona retrocessione. Il rendimento recente ha alimentato il malcontento della tifoseria: cinque pareggi e cinque sconfitte nelle ultime dieci gare, con tre ko nelle ultime cinque partite, un ruolino che ha spinto la società a riflessioni profonde.

L’obiettivo resta la salvezza. Il quindicesimo posto, ultimo utile per evitare i playout, dista appena tre punti, ma serve un cambio di passo immediato per invertire la rotta. Da qui l’ipotesi di una svolta tecnica.

Secondo Gianluca Di Marzio, il nome caldo è quello di Guido Pagliuca, reduce dall’esperienza all’Empoli tra giugno e ottobre 2025. Un profilo considerato adatto per tentare la scossa necessaria in una fase delicata della stagione.

Le prossime ore potrebbero essere decisive per il futuro della panchina biancorossa.