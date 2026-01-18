Palermo-Spezia, le probabili formazioni: Gyasi trequartista, Ceccaroni in dubbio

Ultime valutazioni in casa Palermo alla vigilia della sfida contro lo Spezia, in programma oggi alle 17.15 al “Barbera”. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Filippo Inzaghi deve sciogliere un solo vero dubbio di formazione, legato alle condizioni di Ceccaroni, ma nel frattempo emerge una scelta tattica che sorprende: l’impiego di Gyasi nel ruolo di trequartista.

Il difensore rosanero ha avuto la febbre per due giorni e la sua presenza resta in bilico. In caso di forfait, Inzaghi è pronto ad affidarsi a Veroli, ritenuto una garanzia dallo stesso tecnico. Nessuna preoccupazione, invece, per Pohjanpalo, che sarà regolarmente al centro dell’attacco. La vera novità riguarda la linea alle sue spalle: Gyasi, ex molto apprezzato a Spezia, è in pole per affiancare Palumbo sulla trequarti, come evidenzia il Corriere dello Sport.

Nel 3-4-2-1 rosanero, davanti a Joronen dovrebbero agire Bereszynski, Bani e Ceccaroni, con Pierozzi e Augello sulle corsie esterne. In mezzo al campo confermata la coppia Segre-Ranocchia, mentre Palumbo resta il perno della manovra offensiva, con Gyasi pronto a interpretare un ruolo più avanzato del solito. Pohjanpalo sarà il riferimento offensivo. Inzaghi, squalificato, seguirà la gara dalla tribuna: in panchina ci sarà D’Angelo, come riportato dal Corriere dello Sport.

A disposizione del Palermo Gomis, Di Bartolo, Diakitè, Peda, Veroli, Gomes, Vasic, Giovane, Blin, Le Douaron e Corona. Indisponibile Magnani, mentre Palumbo è diffidato. Le ultime indicazioni confermano dunque la possibile chance per Gyasi e il ballottaggio in difesa legato alle condizioni di Ceccaroni, secondo il Corriere dello Sport.

Sul fronte Spezia, Donadoni dovrebbe affidarsi a Radunovic tra i pali, con Beruatto, Hristov e Wisniewski in difesa. A centrocampo spazio ad Aurelio, Nagy e Cassata, con Sernicola e Valoti sugli esterni. In attacco, Di Serio è in vantaggio su Vlahovic e Lapadula per affiancare Artistico. Restano indisponibili Zurkowski, Bandinelli e Sarr. Il match sarà diretto da Massimi di Termoli, assistito da Peretti e Belsanti, con Piccinini al VAR, come riportato dal Corriere dello Sport.