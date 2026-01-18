Mantova corsaro all’Euganeo: Mensah stende il Padova, non basta il guizzo di Lasagna. Gli Highlights

PADOVA – Il Mantova passa all’Euganeo e infligge una sconfitta pesante al Padova. Come racconta Roberto Timpini sulle colonne del Corriere dello Sport, la squadra virgiliana si impone 2-1 grazie alla doppietta di Mensah, decisivo in entrambe le fasi della gara.

L’avvio è di marca biancoscudata, con il Padova subito stabilmente nella metà campo avversaria. Ma la prima occasione è del Mantova: al 9’ una ripartenza rapida porta Ruocco al tiro, respinto da Sorrentino. Al 12’ arriva la risposta dei padroni di casa con un’azione personale di Varas, fermato da Bardi. I virgiliani, però, non rinunciano a pungere e al 16’ Marras libera Trimboli, che trova ancora Sorrentino attento.

Dopo una fase di controllo del Padova, il Mantova colpisce al 32’: Redaelli lavora un pallone perfetto al centro dell’area per Mensah, che con una girata fulminea di destro batte Sorrentino. La reazione dei veneti è affidata a Gomez, che salta l’uomo e calcia a botta sicura, trovando però la pronta risposta di Bardi.

La ripresa ricalca il copione del primo tempo: Padova propositivo, Mantova compatto e letale. Al 13’ arriva il raddoppio ospite: Varas perde palla sulla trequarti sotto il pressing di Trimboli, che lancia ancora Mensah. L’attaccante non sbaglia e firma il 2-0, bruciando nuovamente Sorrentino.

Il Padova prova a riaprirla a nove minuti dal termine: Capelli inventa un cucchiaio perfetto per Lasagna, che controlla e batte Bardi con un preciso diagonale. Nel finale è assedio veneto, ma il Mantova resiste con ordine e porta a casa tre punti preziosi.

Una sconfitta amara per il Padova, che paga le disattenzioni e la concretezza degli avversari, come sottolineato da Roberto Timpini sul Corriere dello Sport.