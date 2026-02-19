Palermo, domani parla Inzaghi
Il Palermo si prepara alla sfida contro il Südtirol e, come da programma, sarà Filippo Inzaghi a presentare il match in conferenza stampa.
L’appuntamento è fissato per venerdì 20 febbraio alle ore 17:10 allo stadio “Renzo Barbera”, dove il tecnico rosanero risponderà alle domande dei giornalisti alla vigilia della gara valida per la 26ª giornata di Serie B.
Inzaghi analizzerà il momento della squadra, le condizioni dei singoli e le insidie rappresentate dal Südtirol di Castori, formazione tra le più in forma del campionato nelle ultime settimane.
La sfida è in programma sabato alle ore 15:00 al “Barbera”, in un match che può avere un peso importante nella corsa playoff.