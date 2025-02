Palermo, Dionisi: «Capisco i mugugni, ma ho la serenità per andare avanti»

Dopo il 2-2 contro il Mantova, il tecnico del Palermo, Alessio Dionisi, ha commentato i mugugni del pubblico nei suoi confronti, assumendosi la responsabilità delle scelte tecniche.

«Sono abbastanza sensibile nella vita, ma sono anche una persona con carattere. Mi dispiace, perché è ovvio che vorremmo un clima diverso, ma è normale che si cerchi un capro espiatorio, ed è giusto che ne risponda io. Fa parte del mio mestiere. Ho la serenità per andare avanti e prendere delle decisioni».

Dionisi ha poi parlato delle difficoltà nelle scelte tecniche: «Ieri alcuni colleghi più esperti di me hanno fatto sostituzioni e le partite sono cambiate. Gli allenatori commettono tanti errori, è inevitabile. Oggi, per me, era difficile lasciare in panchina Segre, ma è altrettanto complicato scegliere chi far giocare quando hai tre mediani e puoi schierarne solo due. Fa parte del lavoro».

Infine, il tecnico ha ribadito il suo ruolo di riferimento per la squadra: «Tra me e i giocatori, preferisco che le critiche ricadano su di me».

Palermo, Dionisi: «Brunori è duttile, con Pohjanpalo si sta trovando»