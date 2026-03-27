Corriere dello Sport: “Palermo, difesa da record: Bani firma il primato. Inzaghi trova nuove armi per il rush finale”

Il Palermo si scopre solido e, soprattutto, sorprendentemente prolifico anche in difesa. Come racconta Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, il gol decisivo di Bani a Padova ha permesso ai rosanero di toccare quota 13 reti realizzate dalla retroguardia, un dato che vale il primato nel torneo. Un numero che, come evidenzia Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, certifica la crescita di una squadra capace di trovare soluzioni offensive anche lontano dal reparto avanzato.

Determinante il contributo degli interpreti: Pierozzi guida il gruppo con 5 gol, risultando il secondo miglior marcatore della squadra insieme a Le Douaron. Ma sono soprattutto i centrali a dare nuove certezze a Inzaghi: Bani e Ceccaroni, entrambi a quota 3, rappresentano una minaccia costante sui calci piazzati e nelle situazioni offensive. Un aspetto che, secondo Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, aumenta notevolmente l’imprevedibilità del Palermo in zona gol.





Nel pacchetto arretrato trova spazio anche Peda, già a segno in Coppa Italia e ancora alla ricerca del primo centro in campionato. Il difensore polacco, come sottolinea Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, potrebbe ritagliarsi un ruolo importante nel finale di stagione, soprattutto in un assetto a tre che resta il riferimento tattico principale per Inzaghi, al netto di eventuali variazioni sul tema.

Il successo di Padova, firmato proprio da Bani, deve ora fungere da stimolo anche per gli altri reparti. Il centrocampo ha garantito fin qui un buon apporto con 10 reti, grazie soprattutto a Segre e al ritrovato Ranocchia, entrambi a quota 4. Tuttavia, restano margini di miglioramento evidenti, in particolare per Palumbo, fermo a un solo gol nonostante il ruolo avanzato e il minutaggio elevato.

Davanti, invece, il Palermo è chiamato a trovare maggiore continuità. Pohjanpalo resta il punto di riferimento, ma non può essere l’unica soluzione offensiva. Johnsen e Vasic sono ancora a secco, mentre Le Douaron – pur con 5 centri – deve crescere sotto porta. Possibile anche l’inserimento di Corona, chiamato a sfruttare le occasioni che gli verranno concesse. Un quadro che, come ribadisce Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, evidenzia la necessità di distribuire meglio il peso realizzativo in vista del rush finale.