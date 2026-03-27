Italia, esultanza per la Bosnia: il video fa discutere e scatena le polemiche social

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 27, 2026
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L’Italia conquista la finale playoff per il Mondiale 2026, ma a far discutere non è solo il risultato contro l’Irlanda del Nord. Un video diventato virale sui social mostra alcuni azzurri esultare alla notizia della vittoria della Bosnia contro il Galles, prossimo avversario nella sfida decisiva.

Nel filmato, diffuso poche ore dopo il match, si vede il gruppo reagire con entusiasmo alla qualificazione dei bosniaci, un episodio che ha immediatamente acceso il dibattito online. Da una parte c’è chi interpreta la scena come una reazione naturale, dall’altra chi la considera una mancanza di rispetto verso l’avversario.


Sui social le opinioni si dividono. Molti utenti sottolineano come la Bosnia venga percepita come avversario più abbordabile rispetto al Galles, spiegando così l’esultanza degli azzurri. Altri, invece, criticano l’atteggiamento della squadra, ritenendolo prematuro e rischioso in una partita ancora tutta da giocare.

Intanto sul campo l’Italia ha fatto il suo dovere, superando l’Irlanda del Nord per 2-0 grazie ai gol di Tonali e Kean. Una vittoria costruita nella ripresa, dopo un primo tempo più complicato, che ha permesso alla squadra di Gattuso di avvicinarsi al grande obiettivo.

Ora resta l’ultimo ostacolo: la Bosnia. Una gara da dentro o fuori che vale il Mondiale e che arriva in un clima già carico di tensione anche fuori dal campo.

Tra entusiasmo e polemiche, l’Italia è pronta a giocarsi tutto.

 

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