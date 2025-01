Continua il lavoro di riabilitazione per Francesco Di Mariano dopo l’infortunio. Come si apprende dai social del Palermo, l’attaccante rosanero nella struttura dove sta svolgendo la sua riabilitazione ha incontrato Riqui Puig, calciatore ex Barcellona oggi ai Los Angeles Galaxy, alle prese anche lui con il recupero dopo un infortunio. Tra i due è avvenuto uno scambio di maglia.

Continue Reading