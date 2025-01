Trotta: “Venezia-Palermo, accordo raggiunto per Joel Pohjanpalo”

Secondo quanto riportato da Eleonora Trotta, direttore di calciomercato.it e collaboratrice de Il Corriere dello Sport, il Venezia avrebbe raggiunto un accordo di massima con il Palermo per il trasferimento dell’attaccante Joel Pohjanpalo. La cifra dell’operazione si aggira intorno ai 4 milioni di euro.

Nonostante il giocatore non abbia formalmente richiesto la cessione, sembra che non si opporrebbe a un eventuale trasferimento. Ulteriori dettagli potrebbero emergere nelle prossime ore, con la trattativa che appare in fase avanzata.