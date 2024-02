Palermo, da ora in poi ogni punto peserà come una montagna

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul Palermo e sui punti che da ora in più avranno un peso importante.

Per sperare nella risalita, il Palermo deve anche tornare a vincere partite «sporche», come succedeva nella prima parte di stagione, quando la promozione sembrava a portata di mano. L’esempio da seguire è proprio quello della Cremonese che ha vinto le ultime quattro partite di fila con Cosenza, Spezia, Brescia e Lecco con il risultato di 1-0.

E in un paio di questi match il successo è passato dalla sofferenza. Cinismo in avanti, dunque, e poi difesa ad oltranza se serve. Senza badare più allo spettacolo, perché da ora in poi ogni punto peserà come una montagna. In Serie A si andrà anche così, il Palermo ha già dimostrato di saperlo fare. Ora bisogna solo ripetersi.