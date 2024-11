Palermo-Cittadella: raggiunta quota 19.452 spettatori

Tutto pronto per Palermo-Cittadella, match della dodicesima giornata di Serie B in programma alle ore 15 di domani, domenica 3 novembre. Allo stadio “Renzo Barbera” i rosanero vogliono ottenere la seconda vittoria consecutiva interna e il quarto risultato utile di fila e, come sempre, conteranno sul sostegno dei propri tifosi. Attraverso le proprie Instagram Stories, il club siciliano ha comunicato che al momento è stata raggiunta la quota di 19.452 spettatori.

