Palermo: lo scrittore britannico Irvine Welsh indossa i colori rosanero

I colori del Palermo continuano a girare e ad essere presenti in tutto il mondo. Il famosissimo scrittore britannico, Irvine Welsh, ha infatti indossato una maglia bianco e verde (che richiama la terza divisa stagionale) con al centro un’aquila. Infatti il club siciliano ha condiviso nelle proprie storie di Instagram la foto dell’autore 66enne, il quale ha anche ammirato le bellezze della città di Palermo in questi giorni: “Incantati da Palermo. La prima visita in città è assolutamente geniale. Il cibo, il vino, l’atmosfera generale e dietro ogni angolo un’altra sorpresa. Mi piace!”.

