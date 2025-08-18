Palermo, chiusura campagna abbonamenti il 23 agosto: limite fissato a 17mila
La campagna abbonamenti del Palermo per la stagione in corso si avvia alla conclusione. Come comunicato dal club rosanero sui propri canali ufficiali, sarà possibile sottoscrivere l’abbonamento fino a sabato 23 agosto alle ore 21:00.
Al momento sono già oltre 15.000 le tessere emesse, un dato che testimonia l’entusiasmo della piazza in vista del nuovo campionato. Il numero massimo di abbonamenti sottoscrivibili è stato fissato a 17.000, limite che resterà valido anche per la stagione sportiva 2026/2027.
Con gli ultimi giorni a disposizione, i tifosi hanno ancora la possibilità di garantirsi un posto al “Barbera” e di usufruire della prelazione per la prossima annata.