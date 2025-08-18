Palermo, chiusura campagna abbonamenti il 23 agosto: limite fissato a 17mila

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 18, 2025

La campagna abbonamenti del Palermo per la stagione in corso si avvia alla conclusione. Come comunicato dal club rosanero sui propri canali ufficiali, sarà possibile sottoscrivere l’abbonamento fino a sabato 23 agosto alle ore 21:00.

Al momento sono già oltre 15.000 le tessere emesse, un dato che testimonia l’entusiasmo della piazza in vista del nuovo campionato. Il numero massimo di abbonamenti sottoscrivibili è stato fissato a 17.000, limite che resterà valido anche per la stagione sportiva 2026/2027.

Con gli ultimi giorni a disposizione, i tifosi hanno ancora la possibilità di garantirsi un posto al “Barbera” e di usufruire della prelazione per la prossima annata.

Ultimissime

Palermo, chiusura campagna abbonamenti il 23 agosto: limite fissato a 17mila

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 18, 2025
Castrovilli

Bari, vicino il ritorno di Castrovilli: contatti anche per Maggiore

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 18, 2025

Sampdoria, vicino Coucke a parametro zero

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 18, 2025

Empoli, UFFICIALE: arrivano Obaretin, Lovato e Nasti

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 18, 2025

Gigio vieni da noi IN ITALIA: lo ha chiamato l’allenatore rossonero | Fascia da capitano garantita

Marco Bianchetti Agosto 18, 2025