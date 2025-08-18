Bari, vicino il ritorno di Castrovilli: contatti anche per Maggiore

Il Bari si muove sul mercato, con l’obiettivo di rafforzare la rosa in vista della prossima stagione. In particolare, i biancorossi sono alla ricerca di rinforzi sostanziosi a centrocampo. Infatti, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, i galletti sono al lavoro per il ritorno in Puglia di Gaetano Castrovilli e contano di chiudere il tutto nel giro di 48 ore.

Il club pugliese ha avviato i contatti anche per un altro centrocampista. Infatti, sempre secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il Bari starebbe tentando di riportare anche Giulio Maggiore in biancorosso, dopo la breve parentesi della passata stagione durata solo 6 mesi.

