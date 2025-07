Palermo, il Cesena sulle tracce di Peda: il centrale pronto ad un altro prestito

In casa Palermo si pensa al mercato in entrata, ma anche a quello in uscita. La dirigenza rosanero sta ascoltando le offerte per i propri tesserati, in particolare i giovani che hanno necessità di giocare con continuità. Uno su tutti è il difensore polacco classe 2002 Patryk Peda, finito nel mirino del Cesena e del ds Filippo Fusco, che ha già chiesto informazioni al Palermo.

Peda è tra gli elementi individuati dagli emiliani che, dopo aver ceduto Giuseppe Prestia, andato all’Inter Under 23, sono alla ricerca di un centrale e vorrebbero farlo arrivare il prima possibile visto che hanno già iniziato il ritiro.

Il centrale polacco, nella scorsa stagione, non ha praticamente trovato mai spazio con la maglia del Palermo, totalizzando 130’. In maniera diversa è andata nella seconda parte del campionato, quando è stato mandato in prestito alla Juve Stabia. In Campania il centrale ha collezionato tredici presenze tra campionato e playoff, dimostrandosi un profilo affidabile per la categoria.

Inzaghi, che da oggi lavorerà con la squadra a Chatillon, vedrà all’opera Peda e potrà valutare il polacco, che ha già esordito con la maglia della nazionale maggiore. I rosanero, però, vorrebbero assicurarsi calciatori più esperti e in grado di lottare per la vittoria del campionato, quindi l’uscita, seppur in prestito, di Peda non verrebbe ostacolata ed i buoni rapporti tra i due club potrebbero favorire il trasferimento.