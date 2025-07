Galli: «Palermo ambizioso, ha scelto un allenatore vincente»

Il mercato entra nel vivo e la Serie A si colora di esperienza. Tra nomi altisonanti come De Bruyne, Modric e Ciro Immobile, e scommesse in panchina come Chivu all’Inter e Cuesta al Parma, la sessione estiva promette ancora sorprese. Intervistato da Tuttomercatoweb.com, Beppe Galli – presidente dell’Assoagenti – ha analizzato i temi caldi di queste settimane.

«Parliamo di giovani ma poi arrivano calciatori che conosciamo, sono forti, ma hanno una certa età», ha dichiarato Galli ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, commentando l’orientamento del mercato italiano. «Non è questione di convincere o meno. In Italia dobbiamo credere più nei giovani, soltanto così possiamo tornare competitivi».

L’intervista, firmata da Alessio Alaimo per Tuttomercatoweb.com, tocca anche il tema delle Nazionali. Sulla scelta di Baldini per la guida dell’Under 21, Galli si è detto fiducioso: «Ha le sue idee e un suo modo di giocare. Cerca di fare in modo che i suoi calciatori abbiano delle caratteristiche ben precise anche sul piano umano e non solo sul lato sportivo».

Sulla Nazionale maggiore, affidata a Gennaro Gattuso, il presidente dell’Assoagenti ha una proposta chiara: «Se vogliamo cambiare un po’ dobbiamo mettere delle regole. Cinque-sei calciatori italiani per squadra potrebbero aiutare. Oggi pensiamo alle liste e tante altre cose… che non aiutano».

Infine, uno sguardo al mercato in corso. «Il Napoli ha fatto acquisti mirati e non ha ancora finito. Sta facendo un ottimo mercato», ha sottolineato Galli. E sulla Serie B: «Il Venezia sta facendo molto bene, ha preso un allenatore vincente, come il Palermo. Ma poi ci sarà sempre la sorpresa».

Due nomi da tenere d’occhio per il futuro? «Bianco e Riccio. Hanno dimostrato grandi qualità. E sono certo di poter puntare su di loro».