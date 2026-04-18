Corriere dello Sport: “Palermo-Cesena, le probabili formazioni: Gomis confermato, Cole con qualche dubbio”
Tutto pronto per Palermo-Cesena, sfida in programma oggi alle ore 17:15 allo stadio “Renzo Barbera”, con diretta su Dazn, Prime e Onefootball TV. Come riportato dal Corriere dello Sport, sarà Collu della sezione di Cagliari a dirigere l’incontro, assistito da Luciani e Bitonti, con Iacobellis quarto uomo, Baroni al Var e Rutella Avar.
Secondo il Corriere dello Sport, Inzaghi dovrebbe confermare gran parte dell’undici visto nelle ultime uscite, con Gomis ancora tra i pali a causa delle condizioni non ottimali di Joronen. In difesa spazio a Pierozzi, Bani e Ceccaroni, mentre sulle fasce agiranno Rui Modesto e Augello. In mezzo al campo confermata la coppia Segre-Ranocchia, con Palumbo e Le Douaron a supporto di Pohjanpalo.
Come evidenzia il Corriere dello Sport, tra le novità c’è il ritorno tra i convocati di Corona, mentre resta indisponibile Johnsen. Da valutare invece Gomes, alle prese con un colpo subito in allenamento. In panchina anche elementi come Gyasi e Blin, pronti a subentrare a gara in corso.
Sul fronte Cesena, il Corriere dello Sport sottolinea come Ashley Cole abbia ancora qualche dubbio di formazione. In porta Klinsmann, difesa composta da Piacentini, Zaro e Ciofi. A centrocampo possibile ballottaggio tra Francesconi e Castagnetti, con Bastoni e Bisoli a completare il reparto. Sulle corsie esterne resta aperto il dubbio tra Corazza e Frabotta, mentre in avanti spazio a Shpendi e Cerri.
Una sfida importante per entrambe le squadre: il Palermo cerca punti pesanti per la corsa alla promozione, mentre il Cesena vuole difendere la propria posizione in zona playoff.
Palermo (3-4-2-1):
Gomis; Pierozzi, Bani, Ceccaroni; Rui Modesto, Segre, Ranocchia, Augello; Palumbo, Le Douaron; Pohjanpalo.
Allenatore: Inzaghi
A disposizione: Joronen, Di Bartolo, Bereszynski, Veroli, Magnani, Gomes, Gyasi, Vasic, Giovane, Blin, Corona.
Indisponibili: Johnsen
Squalificati: Peda
Diffidati: Bereszynski, Bani, Magnani, Gyasi
Cesena (3-4-1-2):
Klinsmann; Piacentini, Zaro, Ciofi; Corazza, Bastoni, Berti, Bisoli; Ciervo; Shpendi, Cerri.
Allenatore: Cole
A disposizione: Siano, Ferretti, Guidi, Amoran, Mangraviti, Magni, Frabotta, Castagnetti, Arrigoni, Vrioni, Papa Wade, Francesconi, Olivieri.
Indisponibili: Castrovilli
Squalificati: –
Diffidati: Berti, Mangraviti, Piacentini