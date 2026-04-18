Corriere dello Sport: “Palermo, solo il Cesena. In 30 mila al Barbera”

Oltre 30 mila spettatori sugli spalti del “Renzo Barbera”, tra entusiasmo e senso di appartenenza. Come racconta Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, Palermo si stringe attorno alla squadra in un momento decisivo della stagione, con la presenza anche di due simboli del recente passato come Javier Pastore e Fabrizio Miccoli, in città per eventi paralleli. Paolo Vannini, sulle colonne del Corriere dello Sport, sottolinea come questo dato rappresenti il record stagionale in Serie B, segno di una tifoseria che continua a credere nella promozione diretta nonostante i punti da recuperare.

Secondo Paolo Vannini del Corriere dello Sport, la partita contro il Cesena sarà uno snodo fondamentale, con Inzaghi che predica concentrazione e continuità: «Se crediamo alla A diretta? Proseguiamo nel percorso senza farci troppe domande, alla fine vedremo dove siamo». Il tecnico rosanero, come evidenziato ancora da Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, è tornato da Frosinone con maggiore consapevolezza: «Frosinone ci ha lasciato l’emozione delle persone che sono venute ad applaudirci alle 4 di notte: si sta instaurando qualcosa di unico con la gente, spero che nella testa dei miei ci sia la voglia di regalare loro una gara speciale. Dobbiamo fare meglio negli ultimi 20 metri».





Capitolo formazione: sarà Gomis a difendere i pali. «Parerà Gomis, Joronen vorrebbe giocare ma non è al meglio: non lo rischiamo perché abbiamo un secondo molto forte», ha spiegato Inzaghi, come riportato da Paolo Vannini sul Corriere dello Sport.

Spazio anche alle scelte offensive e alle alternative: «Rui Modesto ha caratteristiche che in quel ruolo non avevamo, ma deve fare di più. È più forte di quanto non abbia fatto vedere ma non giocava da tempo e io devo aspettarlo e inserirlo». E ancora, su Gyasi: «Conto molto su Gyasi che si sta allenando benissimo e merita considerazione; può agire da quinto di centrocampo ma secondo me il suo ruolo è quello che ha ricoperto a inizio stagione».

Come ribadisce Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, il Palermo si prepara dunque a una sfida cruciale sostenuto da un Barbera delle grandi occasioni, pronto a spingere la squadra verso un finale di stagione ancora tutto da scrivere.