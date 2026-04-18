Serie B, 35ª giornata: programma, classifica aggiornata e marcatori

Prosegue oggi la 35ª giornata del campionato di Serie B, con un turno che può risultare decisivo sia nella corsa alla promozione diretta che nella lotta playoff e salvezza.

In testa alla classifica resta il duello tra Venezia e Monza, entrambe a quota 72 punti, seguite dal Frosinone a 69. Il Palermo insegue a 65 punti e scende in campo oggi al “Renzo Barbera” contro il Cesena, con l’obiettivo di accorciare le distanze e restare agganciato al treno promozione.





Classifica aggiornata:

Venezia 72

Monza 72

Frosinone 69

Palermo 65

Catanzaro 55

Modena 52

Juve Stabia 48

Cesena 44

Carrarese 42

Südtirol 40

Mantova 40

Avellino 40

Sampdoria 40

Padova 37

Empoli 36

Virtus Entella 35

Bari 34

Reggiana 33

Pescara 32

Spezia 30

Nell’anticipo già disputato, il Monza ha vinto 3-0 sul campo della Sampdoria, agganciando momentaneamente il Venezia in vetta.

Il programma della 35ª giornata:

Sampdoria-Monza 0-3

Bari-Venezia oggi ore 15:00

Mantova-Avellino oggi ore 15:00

Modena-Frosinone oggi ore 15:00

Spezia-Südtirol oggi ore 15:00

Palermo-Cesena oggi ore 17:15

Juve Stabia-Catanzaro oggi ore 19:30

Carrarese-Pescara domani ore 15:00

Padova-Reggiana domani ore 17:15

Empoli-Virtus Entella domani ore 19:30

Occhi puntati anche sulla classifica marcatori, dove domina Pohjanpalo con 21 reti (5 su rigore), seguito da Adorante (15) e Di Nardo (14).

Classifica marcatori:

21 gol: Pohjanpalo (Palermo)

15 gol: Adorante (Venezia)

14 gol: Di Nardo (Pescara)

13 gol: Shpendi (Empoli)

12 gol: Biasci (Avellino), Ghedjemis (Frosinone)

11 gol: Abiuso (Carrarese), Gliozzi (Modena), Artistico (Spezia)

10 gol: Iemmello (Catanzaro), Shpendi (Cesena), Raimondo (Frosinone), Bortolussi (Padova)

9 gol: Moncini (Bari), Coda (Sampdoria), Merkaj (Südtirol), Yeboah (Venezia)

Una giornata che può ridisegnare gli equilibri del campionato, con il Palermo chiamato a rispondere sul campo per continuare a inseguire il sogno Serie A.