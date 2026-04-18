Serie B, 35ª giornata: programma, classifica aggiornata e marcatori
Prosegue oggi la 35ª giornata del campionato di Serie B, con un turno che può risultare decisivo sia nella corsa alla promozione diretta che nella lotta playoff e salvezza.
In testa alla classifica resta il duello tra Venezia e Monza, entrambe a quota 72 punti, seguite dal Frosinone a 69. Il Palermo insegue a 65 punti e scende in campo oggi al “Renzo Barbera” contro il Cesena, con l’obiettivo di accorciare le distanze e restare agganciato al treno promozione.
Classifica aggiornata:
Venezia 72
Monza 72
Frosinone 69
Palermo 65
Catanzaro 55
Modena 52
Juve Stabia 48
Cesena 44
Carrarese 42
Südtirol 40
Mantova 40
Avellino 40
Sampdoria 40
Padova 37
Empoli 36
Virtus Entella 35
Bari 34
Reggiana 33
Pescara 32
Spezia 30
Nell’anticipo già disputato, il Monza ha vinto 3-0 sul campo della Sampdoria, agganciando momentaneamente il Venezia in vetta.
Il programma della 35ª giornata:
Sampdoria-Monza 0-3
Bari-Venezia oggi ore 15:00
Mantova-Avellino oggi ore 15:00
Modena-Frosinone oggi ore 15:00
Spezia-Südtirol oggi ore 15:00
Palermo-Cesena oggi ore 17:15
Juve Stabia-Catanzaro oggi ore 19:30
Carrarese-Pescara domani ore 15:00
Padova-Reggiana domani ore 17:15
Empoli-Virtus Entella domani ore 19:30
Occhi puntati anche sulla classifica marcatori, dove domina Pohjanpalo con 21 reti (5 su rigore), seguito da Adorante (15) e Di Nardo (14).
Classifica marcatori:
21 gol: Pohjanpalo (Palermo)
15 gol: Adorante (Venezia)
14 gol: Di Nardo (Pescara)
13 gol: Shpendi (Empoli)
12 gol: Biasci (Avellino), Ghedjemis (Frosinone)
11 gol: Abiuso (Carrarese), Gliozzi (Modena), Artistico (Spezia)
10 gol: Iemmello (Catanzaro), Shpendi (Cesena), Raimondo (Frosinone), Bortolussi (Padova)
9 gol: Moncini (Bari), Coda (Sampdoria), Merkaj (Südtirol), Yeboah (Venezia)
Una giornata che può ridisegnare gli equilibri del campionato, con il Palermo chiamato a rispondere sul campo per continuare a inseguire il sogno Serie A.