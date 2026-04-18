Sampdoria-Monza 0-3, colpaccio brianzolo. Gli Highlights
Colpo pesantissimo del Monza nella corsa alla Serie A. Come racconta Emmanuele Gerboni sul Corriere dello Sport, i brianzoli espugnano il Ferraris con un netto 3-0, lanciando un segnale fortissimo a Venezia e Frosinone nella volata finale per la promozione diretta.
Secondo quanto riportato da Emmanuele Gerboni sul Corriere dello Sport, la squadra di Bianco gioca una partita perfetta, partendo a ritmo altissimo e mettendo subito in difficoltà una Sampdoria reduce da un ottimo momento di forma.
L’avvio è devastante: in appena 13 minuti il Monza indirizza la gara. «Dopo 5’ Cutrone sblocca il match sfruttando l’assist di Delli Carri sugli sviluppi di un corner di Colpani», racconta Emmanuele Gerboni sul Corriere dello Sport. Poco dopo arriva anche il raddoppio: «Al 13’ Caso finalizza un contropiede rifinito dallo stesso Cutrone con un’esecuzione perfetta».
Nel mezzo, anche una traversa colpita da Colpani, segno di una superiorità evidente. La Samp prova a reagire con Brunori, ma senza trovare la porta.
Nella ripresa, come sottolinea Emmanuele Gerboni sul Corriere dello Sport, i blucerchiati tentano di riaprire la gara, ma senza fortuna: Pierini spreca, mentre Colpani colpisce un palo e Martinelli salva su Colombo. Anche Brunori centra un legno, ma il match resta nelle mani degli ospiti.
Il colpo del definitivo ko arriva al 40’: «Petagna firma il tris con una giocata di sinistro spettacolare dopo uno stop di petto», chiude Emmanuele Gerboni sul Corriere dello Sport, certificando il dominio lombardo.
Una vittoria che proietta il Monza sempre più in alto, rafforzando le ambizioni di promozione diretta. Per la Sampdoria, invece, una battuta d’arresto pesante che complica la corsa salvezza.