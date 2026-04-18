Repubblica: “In 30mila a spingere il Palermo «Puntiamo alla serie A diretta»”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 18, 2026
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Il Palermo si gioca tutto. Come sottolinea Alessandro Geraci su la Repubblica Palermo, la corsa alla promozione diretta entra nella fase decisiva e passa inevitabilmente dalla sfida contro il Cesena. Alessandro Geraci, sulle pagine di la Repubblica Palermo, evidenzia come i rosanero siano chiamati a trasformare le ultime quattro gare in altrettante finali per inseguire Venezia, Monza e Frosinone.

«Crediamo nella promozione diretta. Dobbiamo proseguire nel nostro percorso e continuare così», ha dichiarato Inzaghi, come riportato da Alessandro Geraci su la Repubblica Palermo. Il tecnico rosanero è consapevole del momento: niente più calcoli, ma solo risultati. Il “Barbera” sarà ancora una volta determinante, con quasi 30 mila tifosi pronti a spingere la squadra.


Alessandro Geraci, su la Repubblica Palermo, racconta anche il legame sempre più forte tra squadra e tifoseria: «Sono orgoglioso dei miei ragazzi e lo sono anche i nostri tifosi. Penso alla moltitudine di gente che ci sarà: la strada è tracciata. Se non ci facciamo del male da soli, arriveremo all’obiettivo». Il Palermo è quarto con 65 punti, a -4 dal tandem Monza-Frosinone, un distacco che, come evidenzia Alessandro Geraci su la Repubblica Palermo, può ancora essere colmato.

Il pareggio di Frosinone ha lasciato consapevolezza ma anche qualche rimpianto, soprattutto per come è maturato. «Il Frosinone contro di noi ha esultato per un pareggio. Facciamo paura a tutti e le persone ci hanno atteso alle 4 di notte. È stato un regalo per i miei calciatori», ha aggiunto Inzaghi.

Di fronte ci sarà un Cesena in cerca di punti playoff. Come scrive Alessandro Geraci su la Repubblica Palermo, i romagnoli arrivano da un periodo complicato ma restano un avversario da non sottovalutare: «Il Cesena è nei playoff e ha giocatori che possono impensierirci. Però sono convinto che tutto sia nelle nostre mani».

Sul piano tattico, secondo Alessandro Geraci de la Repubblica Palermo, Inzaghi dovrebbe confermare il 3-4-2-1 con Gomis tra i pali, difesa guidata da Bani e Ceccaroni, e il tandem Ranocchia-Segre in mezzo. In avanti Pohjanpalo, supportato da Palumbo e Le Douaron, con possibili variazioni a gara in corso.

«Devo tentare qualcosa di diverso. Modesto ha caratteristiche uniche ed è molto più forte di quanto ha fatto vedere. Non giocava da un po’. Spero di dare presto una chance dal 1’ a Gyasi», ha spiegato Inzaghi, confermando anche i rientri imminenti di Johnsen e Joronen.

Come conclude Alessandro Geraci su la Repubblica Palermo, è il momento della verità: il Palermo deve dimostrare maturità e continuità. Perché, in questo finale, ogni dettaglio può fare la differenza.

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