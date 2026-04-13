Palermo-Cesena, biglietti in vendita: tutte le info su prezzi, settori e modalità d’acquisto

Come rende noto il Palermo sul proprio sito ufficiale alle ore 12.00 di lunedì 13 aprile inizierà la vendita dei biglietti per assistere alla partita Palermo-Cesena, valevole per la 35ª giornata del Campionato Serie BKT 2025-2026 e in programma sabato 18 aprile 2026 alle ore 17.15 allo Stadio Renzo Barbera.

Al fine di evitare disagi e lunghe attese agli ingressi, il Club invita a recarsi allo stadio con ampio anticipo per garantire l’accesso all’impianto entro l’inizio della gara.





MODALITÀ D’ACQUISTO

Si ricorda che, a partire dal 2 dicembre 2025, per acquistare un titolo di accesso agli eventi del Palermo FC sarà necessario registrarsi al nuovo ecosistema digitale del Club (tutte le informazioni sono disponibili QUI). Gli acquisti effettuati in precedenza — abbonamenti o biglietti — resteranno consultabili tramite il proprio account Vivaticket, utilizzando le credenziali già in uso.

Sarà possibile acquistare il proprio tagliando fino ad esaurimento disponibilità, solo attraverso i seguenti canali:

Pagina biglietteria Palermo FC;

punti vendita Vivaticket presenti in tutto il territorio nazionale (compreso il SiamoAquile Bar&Store allo Stadio “Renzo Barbera”).

Ecco il dettaglio completo dei prezzi per settore:

Centralissima

Intero: 103 €

Donne/Over 65: 82 €

Under 16: 82 €

Tribuna Centrale

Intero: 73 €

Donne/Over 65: 57 €

Under 16: 57 €

Tribuna Laterale

Intero: 48 €

Donne/Over 65: 40 €

Under 16: 40 €

Gradinata Inferiore

Intero: 34 €

Donne/Over 65: 30 €

Under 16: 30 €

Promo UNIPA: 25 €

Gradinata Superiore

Intero: 28 €

Donne/Over 65: 23 €

Under 16: 23 €

Under 14: 14 €

Promo UNIPA: 21 €

Curve

Intero: 22 €

Donne/Over 65: 18 €

Under 16: 18 €

Promo UNIPA: 16 €

Agevolazioni e promozioni

Riduzioni disponibili per donne, over 65 e under 16

Biglietti under 14 acquistabili solo insieme a un titolo intero e limitati alla Gradinata Superiore Laterale

Promo UNIPA riservata a studenti con card universitaria, acquistabile solo presso l’Info Point dello stadio

Omaggi Under 14

FINAL PACK

Il Palermo FC ha lanciato il “FINAL PACK 2 GAMES”, un’iniziativa che permette di assistere, con un unico titolo d’accesso, alle prossime due gare casalinghe in programma allo Stadio Renzo Barbera.

CLICCA QUI PER TUTTE LE INFO

TICKET + HOSPITALITY

Scegli il tuo pacchetto Ticket + Hospitality e goditi la partita in Tribuna Centrale Superiore, con accesso a scelta in una delle due esclusive Lounge Hospitality. Clicca QUI per tutti i dettagli.

INFO OSPITI

In attesa di indicazioni da parte delle Autorità di P.S.

PROCEDURA CAMBIO UTILIZZATORE ABBONAMENTI E BIGLIETTI

Intero: cedibile a tutti;

Ridotto donna: cedibile solo a donna;

Ridotto over 65: cedibile solo ad utenti over 65;

Ridotto under 16: non cedibile;

Ridotto under 14: non cedibile;

Promo università: non cedibile.

Per accedere all’impianto nel giorno gara sarà necessario:

essere muniti di documento d’identità in originale e in corso di validità;

presentare documento digitale di biglietto acquistato online (anche via smartphone) o biglietto tradizionale acquistato presso i punti vendita;

essere muniti di fidelity card in originale + ricevuta segnaposto, per abbonamenti / biglietti caricati sulla SIAMOAQUILE CARD.