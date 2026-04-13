Palermo-Cesena, biglietti in vendita: tutte le info su prezzi, settori e modalità d’acquisto

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 13, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (16) tifosi

Come rende noto il Palermo sul proprio sito ufficiale alle ore 12.00 di lunedì 13 aprile inizierà la vendita dei biglietti per assistere alla partita Palermo-Cesena, valevole per la 35ª giornata del Campionato Serie BKT 2025-2026 e in programma sabato 18 aprile 2026 alle ore 17.15 allo Stadio Renzo Barbera.

Al fine di evitare disagi e lunghe attese agli ingressi, il Club invita a recarsi allo stadio con ampio anticipo per garantire l’accesso all’impianto entro l’inizio della gara.


MODALITÀ D’ACQUISTO

Si ricorda che, a partire dal 2 dicembre 2025, per acquistare un titolo di accesso agli eventi del Palermo FC sarà necessario registrarsi al nuovo ecosistema digitale del Club (tutte le informazioni sono disponibili QUI). Gli acquisti effettuati in precedenza — abbonamenti o biglietti — resteranno consultabili tramite il proprio account Vivaticket, utilizzando le credenziali già in uso.

Sarà possibile acquistare il proprio tagliando fino ad esaurimento disponibilità, solo attraverso i seguenti canali:

 

Ecco il dettaglio completo dei prezzi per settore:

Centralissima
Intero: 103 €
Donne/Over 65: 82 €
Under 16: 82 €
Tribuna Centrale
Intero: 73 €
Donne/Over 65: 57 €
Under 16: 57 €
Tribuna Laterale
Intero: 48 €
Donne/Over 65: 40 €
Under 16: 40 €
Gradinata Inferiore
Intero: 34 €
Donne/Over 65: 30 €
Under 16: 30 €
Promo UNIPA: 25 €
Gradinata Superiore
Intero: 28 €
Donne/Over 65: 23 €
Under 16: 23 €
Under 14: 14 €
Promo UNIPA: 21 €
Curve
Intero: 22 €
Donne/Over 65: 18 €
Under 16: 18 €
Promo UNIPA: 16 €

Agevolazioni e promozioni
Riduzioni disponibili per donne, over 65 e under 16
Biglietti under 14 acquistabili solo insieme a un titolo intero e limitati alla Gradinata Superiore Laterale
Promo UNIPA riservata a studenti con card universitaria, acquistabile solo presso l’Info Point dello stadio
Omaggi Under 14

FINAL PACK

Il Palermo FC ha lanciato il “FINAL PACK 2 GAMES”, un’iniziativa che permette di assistere, con un unico titolo d’accesso, alle prossime due gare casalinghe in programma allo Stadio Renzo Barbera.

CLICCA QUI PER TUTTE LE INFO

TICKET + HOSPITALITY

Scegli il tuo pacchetto Ticket + Hospitality e goditi la partita in Tribuna Centrale Superiore, con accesso a scelta in una delle due esclusive Lounge Hospitality. Clicca QUI per tutti i dettagli.

INFO OSPITI

In attesa di indicazioni da parte delle Autorità di P.S.

PROCEDURA CAMBIO UTILIZZATORE ABBONAMENTI E BIGLIETTI

  • Intero: cedibile a tutti;
  • Ridotto donna: cedibile solo a donna;
  • Ridotto over 65: cedibile solo ad utenti over 65;
  • Ridotto under 16: non cedibile;
  • Ridotto under 14: non cedibile;
  • Promo università: non cedibile.

 

Per accedere all’impianto nel giorno gara sarà necessario:

  • essere muniti di documento d’identità in originale e in corso di validità;
  • presentare documento digitale di biglietto acquistato online (anche via smartphone) o biglietto tradizionale acquistato presso i punti vendita;
  • essere muniti di fidelity card in originale + ricevuta segnaposto, per abbonamenti / biglietti caricati sulla SIAMOAQUILE CARD.

Altre notizie

Screenshot 2026-04-13 090505

Makinwa e l’affare Lazio-Palermo risolto…con il rosario. Il racconto nel libro su Rino Foschi

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 13, 2026
69dc129196ed0

Mutti si racconta: «La Serie A mi annoia. Zamparini? Faceva volare i piatti»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 13, 2026
Screenshot 2026-04-13 074059

Il Resto del Carlino: “Cesena, playoff in bilico: a Palermo serve una risposta”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 13, 2026
Palermo Sudtirol primo tempo 2-0 (7) POHJANPALO PALUMBO AUGELLO

Giornale di Sicilia: “Pohjanpalo, il gol manca ma l’assist resta: il finlandese trascina il Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 13, 2026
Palermo Avellino 2-0 (94)

Giornale di Sicilia: “Palermo, filotto e aiuti per inseguire la A: quattro gare per crederci ancora”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 13, 2026
palermo pescara 5-0 (176) inzaghi

Giornale di Sicilia: “Palermo, non solo 3-4-2-1: Inzaghi cambia volto, il modulo ora è variabile”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 13, 2026
Screenshot 2026-04-13 064851

Palermo, relax finito: i rosa tornano al lavoro

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 13, 2026
Luigi-Butera-800x800

Palermo, il pari con il Frosinone brucia ma i rimpianti vengono da lontano

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 13, 2026
Screenshot 2026-04-13 062048

Corriere dello Sport: “Serie B, volata promozione: quattro giornate di fuoco tra incroci e scontri diretti”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 13, 2026
Palermo Mantova Pohjanpalo Palumbo

Corriere dello Sport: “Pohjanpalo, gol e assist. Il Palermo non molla nulla”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 13, 2026
palermo femminile

Palermo Women, Viscuso dopo il pari contro il Lecce: «Mancata lucidità sottoporta»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 12, 2026
pipitone

Lecce Women-Palermo Women, Pipitone: «Pareggio che ci sta stretto, meritavamo di più»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 12, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

Palermo Sudtirol 3-0 (16) tifosi

Palermo-Cesena, biglietti in vendita: tutte le info su prezzi, settori e modalità d’acquisto

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 13, 2026
Screenshot 2026-04-13 090505

Makinwa e l’affare Lazio-Palermo risolto…con il rosario. Il racconto nel libro su Rino Foschi

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 13, 2026
images

Gazzetta dello Sport: “Serie A, Malagò verso la candidatura Figc: consenso quasi totale tra i club”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 13, 2026
69dc129196ed0

Mutti si racconta: «La Serie A mi annoia. Zamparini? Faceva volare i piatti»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 13, 2026
Screenshot 2026-04-13 074059

Il Resto del Carlino: “Cesena, playoff in bilico: a Palermo serve una risposta”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 13, 2026