Palermo C5, un super Torcivia trascina i rosanero: 89ers battuti 7-6

Il derby si tinge di rosanero: nella ventitreesima giornata del girone A di Serie C1 il Palermo Calcio a5, sul sintetico del “Centro Sportivo Trinakria”, si impone con un pirotecnico 7-6 sui padroni di casa del Palermo Futsal Eightyniners.

A firmare la vittoria per la compagine rosanero il poker di Torcivia e le reti di Miranda, Giannola e capitan Marretta.

Primo tempo:

Inizio tambureggiante del Palermo C5 che passa subito in vantaggio grazie alla rete di Torcivia abile a sfruttare l’ottimo suggerimento di Saviano.

I rosanero continuano a spingere forte e trovano il raddoppio con Miranda.

La reazione degli Eightyniners non tarda ad arrivare: i padroni di casa, infatti, accorciano le distanze con Pennino che sigla l’1-2 su calcio di rigore quindi, sugli sviluppi di una ripartenza, trovano il momentaneo 2-2 firmato da Mariolo.

Il Palermo Calcio a5 non si scompone e, prima dell’intervallo, troverà altre tre volte la via della rete: 2-3 e 2-4 segnati da Torcivia (entrambi i gol su tiro libero), mentre il 2-5 porta la firma di Giannola su assist di uno scatenato Torcivia.

Si andrà negli spogliatoi con i rosanero sopra di tre reti.

Secondo Tempo:

Ritmi altissimi anche nella ripresa.

Il Palermo Futsal Eightyniners trova il gol del momentaneo 3-5 con Strongoli su assist di Pennino.

La risposta dei rosanero arriva con capitan Marretta che, servito magistralmente da Giannola, si invola verso la porta avversaria e deposita in rete il 3-6.

Gli 89ers accorciano le distanze con Muratore che firma il 4-6.

Il Palermo Calcio a5 si porta nuovamente sopra di tre gol grazie al contropiede fulmineo finalizzato da un monumentale Torcivia che sigla il 4-7 (poker per lui).

Prima del triplice fischio gli Eightyniners timbreranno altre due volte il cartellino con Lapi (5-7) e Pennino (6-7, doppietta per lui).

Il Palermo C5 si aggiudica un emozionante derby, match ricco di emozioni e giocato a viso aperto da entrambe le squadre.